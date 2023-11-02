Які пільги мають діти військових у Дніпрі: перелік

У Законі України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей» перераховується, які пільги мають діти військових та учасників бойових дій, а також інші члени сім'ї захисників України.

Журналісти dnepr.info розібралися, які пільги на кого поширюються.

Пільги для дітей

Якщо військовий потрапив у полон, був звільнений з рядів ЗСУ або визнаний безвістни зниклим, то повнолітні діти які при проживають в одному будинку з військовим можуть отримувати грошову допомогу. Неповнолітні діти та дружини чи чоловіки військовослужбовців за цих самих умов мають право на санаторно-курортне лікування.

Дітям військових у першочерговому порядку надають місця у державних школах за місцем проживання та можливість відпочити у дитячому таборі.

Також неповнолітні діти мають право на отримання пенсії, якщо їхній батько чи мати загинули на фронті.

При вступі до вузу дитина військового може навчатися за державний кошт та має право на безкоштовне чи пільгове проживання у гуртожитку. У школі вони можуть отримувати безкоштовне харчування.

Пільги для родичів

Якщо військовослужбовець загинув на фронті від дій ворога, потрапив у полон, провал безвісти то члени його сім’ї мають переважно право при прийнятті на роботу і на залишення на посаді при скороченні штату. Також члени сім’ї захисника чи захисниці можуть претендувати на першочергове отримання направлення на професійу підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовку із виплатою на період навчання середньої зарплати.

При втраті працездатності підприємство виплачує такому співробітнику лікарняний у вигляді 100% середньомісячної зарплати незалежно від страхового стажу.

У яких випадках пільги не отримати

Якщо військовослужбовець загинув під час проходження служби в резерві внаслідок скоєного ним кримінального чи адміністративного порушення, або якщо його загибель сталася внаслідок вчинення ним дій у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, була наслідком умисного тілесного ушкодження з боку військового то на родину такого військового перелічені пільги не поширюються.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: