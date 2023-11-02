Скільки коштуватиме орендувати будинок в різних районах Дніпра: ТОП-8 найдешевших варіантів (ФОТО)

Винайняти будинок у Дніпрі можна щонайменше за 3 тис грн на місяць. Знайти пропозиції мінімальні за ціною можна у всіх районах міста. Але традиційно, чим далі від центру знаходиться вулиця, де здають будинок в оренду - тим дешевша його вартість. Також орендарю варто бути готовим до того, що знявши дешевий будинок у Дніпрі частину зручностей – таких як вода чи туалет буде на вулиці, а сам будинок буде невеликого метражу.

Журналісти dnepr.info зібрали найдешевші пропозиції щодо оренди будинку в різних районах Дніпра.

Чечелівський район

Зняти будинок у Чечелівському районі коштуватиме 5 тис грн на місяць. Додатково потрібно буде платити за лічильниками. Будинок досить великий – 100 кв м, у ньому 5 кімнат. Можливе проживання із тваринами. У будинку є все, що потрібно для проживання – від меблів до інтернету та всіх зручностей. Також у дворі є гараж і для любителів вирощувати овочі та фрукти – город.

Новокодацький район

Оренда будинку в Дніпрі в Новокодацькому районі коштує щонайменше 4 тис грн на місяць плюс комуналка. Загальна площа будинку 45 кв м. Стіни з цегли, є опалення та можливе проживання з тваринами. Автор оголошення зазначає, що у будинку є велика ванна кімната. Правда, в будинку не вистачає меблів, так що можна привозити свої. У дворі є великий город і якщо мешканець там щось вирощуватиме власники житла це тільки вітають.

АНД-район

В АНД районі Дніпра винайняти будинок коштуватиме мінімум 7,4 тис грн. Але він досить просторий – в будинку 5 кімнат, загальною площею 70 кв м. Всі зручності в приміщенні, є індивідуальне газове опалення. Сама будівля зовні виглядає досить старою, на вікнах є віконниці. До будинку орендар як бонус отримає можливість користуватися 6 сотками землі, підвалом, гаражем та гостьовим літнім будинком. Додатково до суми оренди потрібно буде сплачувати за комунальні послуги.

Самарський район

Зняти будинок у Самарському районі Дніпра коштуватиме 8 тис грн на місяць. Будинок одноповерховий, у ньому 4 кімнати та загальна площа 60 кв м. Додатково потрібно оплачувати комунальні послуги. У цьому будинку, як у приміщенні в АНД районі, можна проживати з тваринами. У будинку є дві спальні, кабінет, вітальня, всі зручності.

Індустріальний район

Оренда житла в Індустріальному районі Дніпра коштуватиме 3 тис грн га місяць. За ці гроші можна зняти будинок на 2 кімнати, загальною площею 45 кв м. У будинку є опалення, світло, газ та вода, але туалет знаходиться на вулиці.

Центральний район

Винайняти будинок у Дніпрі у Центральному районі можна за 3 тис грн на місяць. При цьому не потрібно сплачувати комунальні платежі. Будинок в оренду за таку суму невеликий – однокімнатний на 20 кв м. Власник не дозволяє проживання з тваринами. Всі зручності у будинку.

Соборний район

Винайняти будинок у Соборному районі у Дніпрі обійдеться щонайменше 6,5 тис грн на місяць. Додатково потрібно буде платити за лічильниками. У будинку одна кімната, його загальна площа 20 кв. м, є всі зручності, нещодавно був зроблений ремонт та є мінімальний набір меблів. Проживання з тваринами не дозволяється.

Шевченківський район

Оренда будинку у Шевченківському районі Дніпра стартує від 7 тис грн на місяць. ЗА ці гроші можна винайняти однокімнатний будинок, загальна площа якого 30 кв м. У будинку є всі зручності та меблі. Поруч із двором можна поставити автомобіль. Нема телевізора, але є інтернет.

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