Які аналізи мешканці Дніпра можуть зробити безкоштовно і що для цього потрібно

В Україні ряд аналізів можна зробити безкоштовно. Безоплатні лабораторні дослідження перебачені пакетами Програми медичних гарантій, за якими Національна служба здоровя України виплачує лікарням кошти за надані послуги.

Журналісти dnepr.info дізнались, що потрібно аби здати аналізи безкоштовно і які саме дослідження можна зробити.

Що для цього потрібно

Перше, що потрібно пацієнту – це звернутись до свого сімейного лікаря. Саме він надає направлення на аналізи. Де робити аналізи – кожний пацієнт може обрати сам, головне, щоб обраний заклад мав договір з НСЗУ на амбулаторну допомогу.

Які аналізи безоплатні

Безоплатно можна зробити загальний аналіз крові – з лейкоцитарною формулою, біохімічний, клінічний та на глюкозу, зробити морфологічне дослідження клітин крові, виміряти триптази крові, дізнатись групу та резус –фактор, ліпідний профіль, ревматологічні та гострофазові показники, глікользильований гемоглобін, коагуляційний гемостаз та дізнатись холестерин. Також можна зробити загальний аналіз сечі і 17-КС, перевірити кал на приховану кров та гельмінти, зробити лабораторне дослідження на наявність чи нестачу в організмі низки вітамінів – А, В6, В9, В12, Д, Е.

Безоплатно можна провести дослідження спинномозкової рідини, перевірити онкологічні маркери, зробити молекулярно-генетичні дослідження для діагностики гепатиту В, С, туберкульозу, новоутворень, тощо. Також провести низку бактеріологічних досліджень, зокрема це бакпосіви, тощо та імунологічних досліджень для виявлення інфекційний та не інфекційних захворювань. Українці можуть безкоштовно пройти лабораторні дослідження на цитологію, гістологію і здати низку гормональних аналізів, таких як Т3, Т4, інсуліни, тощо.

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