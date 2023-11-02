Во сколько обойдется снять дом в разных районах Днепра: ТОП-8 самых дешевых вариантов (ФОТО)

Снять дом в Днепре можно минимум за 3 тыс грн в месяц. Найти предложения минимальное по цене можно во всех районах города. Но традиционно, чем дальше от центра находится улица, где сдают дом в аренду - тем дешевле его стоимость. Также арендатору стоит быть готовым к тому, сто сняв дешевый дом в Днепре часть удобств – таких как вода или туалет будет на улице, а сам дом будет небольшого метража.

Журналисты dnepr.info собрали самые дешевые предложения по аренде дома в разных районах Днепра.

Чечеловский район

Снять дом в Чечеловском районе обойдется в 5 тыс грн в месяц. Дополнительно нужно будет платить по счетчикам. Дом довольно большой – 100 кв м, в нем 5 комнат. Возможно проживание с животными. В доме ест все, что нужно для проживания – от мебели до интернета и всех удобств. Также во дворе есть гараж и для любителей выращивать овощи и фрукты – огород.

Новокодацкий район

Аренда дома в Днепре в Новокодацком районе стоит минимум 4 тыс грн в месяц плюс коммуналка. Общая площадь дома 45 кв м. Стены из кирпича, есть отопление и возможно проживание с животными. Автор объявления отмечает, что в доме есть большая ванная комната. Правда, в доме не хватает мебели, так что можно привозить свою. Во дворе есть большой огород и если жилец будет там что-то выращивать владельцы жилья это только приветствуют.

АНД-район

В АНД районе Днепра снять дом обойдется минимум в 7,4 тыс грн. Но зато он довольно просторный – в доме 5 комнат, общей площадью 70 кв м. Все удобства в помещении, есть индивидуальное газовое отопление. Само здание внешне выглядит довольно старым, на окнах есть ставни. К дому арендатор получит возможность пользоваться 6 сотками земли, подвалом, гаражом и гостевым летним домом. Дополнительно к сумме аренды нужно будет оплачивать коммунальные услуги.

Самарский район

Снять дом в Самарском районе Днепра обойдется в 8 тыс грн в месяц. Дом одноэтажный, в нем 4 комнаты и общая площадь 60 кв м. Дополнительно нужно оплачивать коммунальные услуги. В этом доме, как в помещении в АНД районе можно проживать с животными. В доме есть две спальни, кабинет, гостиная, удобства.

Индустриальный район

Аренда жилья в Индустриальном районе Днепра обойдется в 3 тыс грн. За эти деньги можно снять дом на 2 комнаты, общей площадью 45 кв м. В доме есть отопление, свет, газ и вода, но туалет находится на улице.

Центральный район

Снять дом в Днепре в Центральном районе можно за 3 тыс грн в месяц. При этом не нужно платить коммунальные платежи. Дом в аренду за такую сумму небольшой – однокомнатный на 20 кв м. При этом не разрешается проживание с животными. Все удобства в доме.

Соборный район

Снять дом в Соборном районе в Днепре обойдется минимум в 6,5 тыс грн в месяц. Дополнительно нужно будет платить по счетчикам. В доме одна комната, общая площадь 20 кв м, есть все удобства, недавний ремонт и минимальный набор мебели. Проживание с животными невозможно.

Шевченковский район

Аренда дома в Шевченковском районе Днепра стоит от 7 тыс грн в месяц. Дом однокомнатный, общая площадь 30 кв м. Отопление газовое, стоит электрический котел и при отключении света он будет работать и обогревать дом еще 12 часов. В доме есть все удобства и мебель. Рядом с двором можно поставить автомобиль. Нет телевизора, но есть интернет.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: