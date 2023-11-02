Загадкова історія будинку з левами у центрі Дніпра: масонські обряди та кімната з підземним ходом (ФОТО)

У Дніпрі збереглося не так багато старовинних будинків, збудованих понад 100 років тому. Ще менше тих будівель, що виконані в «катеринославському цегляному стилі» і при цьому їх фасад прикрашають голови левів. Одна з таких будівель знаходиться на вулиці Ливарній.

Журналісти dnepr.info довідалися, як цей будинок виглядає сьогодні.

У Катеринославі виробляли пластичну цеглу, яку можна було різати і при цьому вона не кришилася. Її використовували не тільки для будівництва будинків, а й для оздоблення фасадів будівель. Будинків, фасад яких прикрашений такою цеглою і при цьому на фасаді збереглися леви, залишилося не більше десятка.

Понад 150 років тому Ливарна вулиця вважалася промисловою зоною міста, тут знаходилися заводи, склади та пристані. Але вже у 1890-х роках вулиця стала забудовуватись житловими будинками. Один із таких – у три поверхи будувався як прибутковий будинок. На першому розміщувалися магазини та лавки, на другому та третьому – жили люди. За кілька десятків років нічого не змінилося. На першому поверсі цієї будівлі так само знаходяться магазини.

З початку будівництва цей будинок оповитий легендами. Місцеві жителі вважали, що будівництво будівлі спонсорували масони. Подейкували, що під будинком є таємна кімната, де збиралися масони на свої зустрічі, проводили обряди. Ця кімната знаходиться в підвалі, а з неї можна було потрапити до підземного ходу і ніким не поміченим дійти ним до центру міста. За іншою версією – масони ховали там свої скарби. Правда це чи ні – невідомо, але жодних підземних ходів тут ніхто не знайшов. Як і таємної кімнати у підвалі.

Про те, що будинок може належати масонам говорили, оскільки на його фасаді зображено кілька левових голів, а цього звіра здавна вважали символом масонства. Також уважні громадяни відшукали на фасаді знак Всевидящого ока у трикутнику, хоч інші вважають, що це жіноча голова у обрамку пишного волосся. Кому належав будинок – достеменно невідомо. Також не збереглося інформації і про те, які квартири тут здавали в оренду, хто тут жив і які були умови. Цілком можливо, що масони зберігали в таємній кімнаті свій скарб, який був знайдений, а сама кімната замурована, але, можливо, це просто чергова міська легенда.

Сьогодні у будинку живуть люди та здаються кімнати під офіси.

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