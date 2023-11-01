Як у Дніпрі виглядають вікові будинки вже не існуючого району Камен`я (ФОТО)

Дніпро стрімко змінюється, нові будинки змінюють старі, змінюється «обличчя» багатьох вулиць. Місто розвивається, змінюється міський краєвид та частина історичних районів.

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, що залишилося від старого району Камен`я, який з’явився у місті у 1830-х роках та фактично припинив своє існування на початку цього століття.

Район Камен`я був одним із найстаріших районів міста. Заселятися він почав у XIX столітті, коли місто почало будуватися. Знаходився він там, де сьогодні розташована вулиця Ливарна та доходив до парку Шевченка. Свою назву район швидше за все отримав через велику кількість каменів біля річки. Заселявся він хаотично, кожен вибирав собі ділянку, хто де хотів. Почавшись з однієї вулиці на березі річки, він розрісся до кількох.

Район був густонаселеним. Після війни у невеликих будиночках тулилися відразу кілька сімей – кожній видавали по кімнаті. Пізніше людям стали давати квартири, а сам район – потихеньку реконструювати.

Зносити будинки тут почали під час будівництва набережної. І розбудова району триває й досі. На місці маленьких одно- та двоповерхових будинків стоїть оглядовий майданчик парку, кілька нових ЖК.

Останню «катерининку», що виходила на набережну, тут знесли у 2007 році. Але сьогодні в глибині вулиць ще можна знайти кілька будинків, які входили до району «Камен’я».

Виглядають вони старими та напівзанедбаними.

старі фото: В. Грабовський, В. Старостін, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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