Як у Дніпрі виглядають найдорожчі будинки на продаж: ТОП-5 будинків за ціною від 31 млн грн (ФОТО)

Дорогі приватні будинки у Дніпрі дивують та вражають своїми розмірами, незвичайним призначенням кімнат та обстановкою. У таких будинках прислуга має свою їдальню, а для одягу відведено окрему кімнату. У дворах таких будинків є все, що завгодно – від альтанки до штучного озера.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку з ТОП-5 найдорожчих будинків, виставлених на продаж у Дніпрі.

Найдорожчий будинок, виставлений на продаж у Дніпрі, продають за ціною 52,5 млн грн. Знаходиться він у районі проспекту Гагаріна. Будинок двоповерховий, у ньому 5 кімнат та 471 кв м загальної площі. Ремонт у будинку виконаний у стилістиці мінімалізму та hi-tech.

У будинку є величезна вітальня з каміном, барною стійкою та диваном, кілька спалень, дитяча, гостьова кімната. Для прислуги є окремий вхід, туалет та кухня. У будинку також є пральня, котельня, У дворі є басейн, місце для паркування на 3 авто, майданчик для барбекрю.

За 37 млн грн у Дніпрі продають будинок у районі вулиці Полігонної. У будинку 6 кімнат, 3 поверхи та загальна площа 600 кв м. Приміщення знаходиться у стані «після будівельників». У ньому немає оздоблення, меблів та техніки. Сам будинок добудовано на 80%. Будівельні матеріали для завершення робіт новому господареві віддадуть як бонус.

У районі вулиці Криворізької продається будинок за 36,4 млн грн. У ньому 3 поверхи, 10 кімнат та 810 кв м загальної площі. Будинок розпланований під кілька квартир та офісів.

Ремонт у ньому мінімальний.

Будинок, за який хочуть виручити 35,6 млн грн, знаходиться в районі вулиці Єреванської в Дніпрі. У ньому 3 поверхи, 4 кімнати та 988 кв м загальної площі. Був збудований близько 20 років тому. Будівля обладнана системою «розумний дім», у ній є ресторан у стилістиці середньовічного замку, кінотеатр, більярдний зал, винний льох, кілька технічних кімнат.

Також є кілька спалень, санвузлів, гостьових, кабінет та дитячі. Частину будинку відведено під «СПА-зону». Тут є кілька лазень, басейн, спортзал.

У районі житлового масиву Перемога-6 у Дніпрі продають будинок на 2 поверхи, з трьома кімнатами та загальною площею 461 кв м. За нього хочуть отримати 31,8 млн грн. Стіни будинку зроблені з черепашника. Житло збудовано близько 10 років тому.

У будинку є «СПА-зона» з джакузі та парною, спортзал, кухня-їдальня, кілька спалень, вбиральня. Обладнано систему очищення води. В оздобленні використовувався природний камінь та дерево.

На подвір’ї є невеликий гостьовий будинок. Також у дворі є кілька альтанок, спортмайданчики, водоспади, барбекю.

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