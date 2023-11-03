Жінки у Дніпрі можуть отримати фінансову допомогу від міжнародного фонду: що для цього потрібно

Як взяти участь у програмі та отримати допомогу дізнавалися журналісти dnepr.info.
Подати заяву на нарахування грошової допомоги можуть ті мешканки Дніпра та України житло яких було пошкоджено чи знищено через військові дії окупантів, або якщо їхні чоловіки, діти чи батьки зараз воюють на фроні, зникли чи загинули на території активних бойових дій.
Щоб подати заявку, потрібно заповнити анкету, де вказати обставини в яких опинилася жінка в результаті російської агресії. Зробити це можна на сайті організації, там є приклади, як заповнювати заявку. Після цього потрібно буде надати дані паспорта, ІПН-картки платника податків та тих, які попросить пред’явити Фонд. Після перевірки, у разі прийняття Фондом рішення про надання благодійної допомоги, з жінкою, зв’яжуться та оформлять усі необхідні документи – від договору про надання допомоги до платіжної картки, якою вона зможе розраховуватися для придбання певного переліку товарів. З картки неможливо буде зняти кошти. Витрачати гроші можна буде лише на товари, які передбачені переліком.
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