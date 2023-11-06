Як 40 років тому виглядав фонтан-символ Дніпра (ФОТО)

У Дніпрі є кілька місць через зникнення яких досі сумують містяни. До таких відноситься канатна дорога у парку Шевченка, кілька кінотеатрів, ресторанів та фонтан біля ЦУМу. Одне з найпопулярніших місць у центрі міста зникло у 2012 році.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав фонтан біля колись головної Центральної крамниці міста.

ЦУМ у Дніпрі відкрили 1939 року. За весь час існування його реконструювали кілька разів. Останній – у 1973. Після цього на площі біля універмагу з’явився знаменитий фонтан. Але не як прикраса вулиці, а як охолоджувальна система магазину – градирня. Її використовували для кондиціювання повітря у магазині.

Швидко фонтан став символом міста та улюбленим місцем проведення часу містян. Його зображення друкували на листівках, а коли говорили «зустрінемось біля фонтану», всі відразу розуміли де це.

Біля фонтану завжди було багато народу. Тут призначалися зустрічі, вечорами збиралася молодь, багато хто фотографувався на згадку.

Фонтан у центрі міста навіть потрапив у кадр фільму «Вийти заміж за капітана».

Фонтан біля ЦУМу остаточно зник у 2012 році. До цього він регулярно ламався, стояв без води і мав дуже непривабливий вигляд. Чисткою фонтану перестали займатися і коли він був порожнім, то на гранітних плитах виднілися чорно-іржаві смуги бруду та «сліди» води.

2011 року його обнесли парканом, а 2012 замість нього з’явилася французька карусель.

фото: В. Рязанов. С. Грицаєнко, В. Вовк, С. Головко, О. Волок, А. Костюк, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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