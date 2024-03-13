“Малюк та Буданов – рожеві феї, на яких заслуговує нація Героїв”, – мер Дніпра

"Дякую, наші рожеві феї", - написав Філатов.

У своєму нещодавньому дописі у соцмережі мер Дніпра Борис Філатов назвав Малюка та Буданова “рожевими феями”, адже вони втілюють у життя найзаповітніші мрії українців – бомблять росію: ворожі аеродроми, НПЗ тощо.

Уже два роки я не можу спокійно спати. Як і ви всі. Я прокидаюся що дві години та читаю новини. Останнім часом хочу заснути, а зранку побачити, що наші знов разх@ярили у п@дарів черговий НПЗ чи аеродром. Малюк та Буданов, ви вдвох – просто рожеві феї, які можуть наснитися мільйонам. Життя треба прожити так, аби про тебе ночами читали у новинах. Дякую, наші рожеві феї:)) Рожеві феї, на яких заслуговує нація Героїв, – написав Філатов.

Зазначимо, за даними ЗМІ, у ніч на 13 березня СБУ атакувала дронами три нафтопереробні заводи в росії: в Рязані, Кстово Нижегородської області та Кірішах Ленінградської області. Також СБУ разом з іншими представниками Сил оборони атакувала дронами авіабазу ВПС рф у Бутурлінівці та військовий аеродром у Воронежі. А безпілотники ГУР Міноборони атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області рф, роботу підприємства зупинено.

Додамо, Василь Малюк – голова Служби безпеки України, Кирило Буданов – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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