Маршрутки на кладовище: як у Дніпрі працюватиме громадський транспорт на Великдень та у поминальні дні

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На Великдень громадський транспорт у Дніпрі працюватиме в звичайному режимі вихідного дня.

Про це повідомили в департаменті транспорту Дніпровської міської ради.

У поминальні дні до міських кладовищ буде організована робота додаткових та подовжених маршрутів. Вони будуть позначені табличкою з написом «Кладовище». Їхній графік роботи:

22 та 23 квітня: з 8:00 до 15:00;

з 8:00 до 15:00; 24 квітня: з 8:00 до 14:00.

Дістатися кладовищ можна такими маршрутами:

Сурсько – Литовське кладовище

Подовжені автобусні маршрути: № 32 (з пл. Вокзальної), №136 (з ж/м Лівобережний-3), №136А (з вул. Королеви Єлизавети ІІ), №127 (з пл. Соборної).

Електротранспорт: тролейбуси №8, №9 та №11, трамвай №12.

Краснопільське кладовище

Додатковий автобусний маршрут №96 (з вул. Криворізька, ПМЗ центральна прохідна).

Подовжені автобусні маршрути: № 55 (з ж/м Перемога – пров. Добровольців та вул. Робоча – вул. Національної Гвардії.), № 75 (з пров. Січового), № 156 (буде заїжджати за вимогою з ж/м Парус), № 151 (від ТК «Новий Центр»).

Електротранспорт: трамвай № 15.

Ново-Ігренське кладовище

Подовжені автобусні маршрути: № 21 (з пл. Успенської).

Кладовище селища Діївка-1

Автобусний маршрут № 108.

Кладовище селища Діївка-2

Подовжений автобусний маршрут № 92 (з пл. Вокзальна).

Кладовище смт Таромське

Автобусний маршрут № 77.

Кладовище селища Чаплі

Автобусний маршрут № 1.

Кладовище селища Шевченка

Автобусний маршрут № 98.

Кладовище селища Дороге

Автобусний маршрут № 85.

Кладовище Новоклочковське

Автобусні маршрути: № 38, №51, № 37, № 107, № 136.

Електротранспорт: тролейбус № 20, трамваї № 18 та № 19.

Кладовище Дніпровського району

Подовжений автобусний маршрут № 115 (з пл. Успенська кожні 30 хвилин).

Кладовище селища Самарівка

Автобусний маршрут № 153.

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