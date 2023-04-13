Маршрутки на кладовище: як у Дніпрі працюватиме громадський транспорт на Великдень та у поминальні дні
Маршрутки на кладовище: як у Дніпрі працюватиме громадський транспорт на Великдень та у поминальні дні
Сьогодні 16:42
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На Великдень громадський транспорт у Дніпрі працюватиме в звичайному режимі вихідного дня.
Про це повідомили в департаменті транспорту Дніпровської міської ради.
У поминальні дні до міських кладовищ буде організована робота додаткових та подовжених маршрутів. Вони будуть позначені табличкою з написом «Кладовище». Їхній графік роботи:
22 та 23 квітня: з 8:00 до 15:00;
24 квітня: з 8:00 до 14:00.
Дістатися кладовищ можна такими маршрутами:
Сурсько – Литовське кладовище
Подовжені автобусні маршрути: № 32 (з пл. Вокзальної), №136 (з ж/м Лівобережний-3), №136А (з вул. Королеви Єлизавети ІІ), №127 (з пл. Соборної).
Електротранспорт: тролейбуси №8, №9 та №11, трамвай №12.
Краснопільське кладовище
Додатковий автобусний маршрут №96 (з вул. Криворізька, ПМЗ центральна прохідна).
Подовжені автобусні маршрути: № 55 (з ж/м Перемога – пров. Добровольців та вул. Робоча – вул. Національної Гвардії.), № 75 (з пров. Січового), № 156 (буде заїжджати за вимогою з ж/м Парус), № 151 (від ТК «Новий Центр»).
Електротранспорт: трамвай № 15.
Ново-Ігренське кладовище
Подовжені автобусні маршрути: № 21 (з пл. Успенської).
Кладовище селища Діївка-1
Автобусний маршрут № 108.
Кладовище селища Діївка-2
Подовжений автобусний маршрут № 92 (з пл. Вокзальна).
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