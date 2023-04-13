У Дніпрі чергове ДТП з “перевертнем”: водій із місця події втік

Там автомобіль Ford наїхав на бордюр та в результаті перекинувся.
Про це пише пресслужба патрульної поліції.
Коли поліцейські прибули на місце події, водія там вже не було – він втік.
Зараз правоохоронці шукають кермувальника, щоб притягнути його до відповідальності.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Дніпрі на Набережній Заводській авто наїхало на бордюр та перевернулося. Водій також втік з місця події.
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