У Дніпрі чергове ДТП з “перевертнем”: водій із місця події втік

Вночі на Тополиній сталася аварія.

Там автомобіль Ford наїхав на бордюр та в результаті перекинувся.

Про це пише пресслужба патрульної поліції.

Коли поліцейські прибули на місце події, водія там вже не було – він втік.

Зараз правоохоронці шукають кермувальника, щоб притягнути його до відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Дніпрі на Набережній Заводській авто наїхало на бордюр та перевернулося. Водій також втік з місця події.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: