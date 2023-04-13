В Днепре очередное ДТП с «перевертышем»: водитель с места происшествия сбежал

Ночью на Тополиной произошла авария.

Там автомобиль Ford наехал на бордюр и в результате перевернулся.

Об этом пишет пресс-служба патрульной полиции.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, водителя там уже не было – он сбежал.

Сейчас правоохранители ищут водителя, чтобы привлечь его к ответственности.

Напомним, недавно мы писали, что в Днепре на Набережной Заводской авто наехало на бордюр и перевернулось. Водитель также сбежал с места происшествия.

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