Квітуче золото: у Дніпрі на Перемозі розцвіли десятки кущів форзиції (ФОТО)

У Дніпрі квітне форзиція.

У Дніпрі на Перемозі квітнуть жовті форзизії. Десятки цих кущів зацвіли в яхт-клубі “Січ”, про це повідомляє Dnepr.info.

Форзиції – це жовті кущі чагарники. Вважаються одними із найперших символів весни, хоча й нагадують осінні пейзажі, через своє золоте забарвлення. Всипані золотими “зірочками”, вони додають сонячності голим гілочкам сусідніх рослин.

До речі, вдруге квітнуть форзиції вже восени, змінюючи забарвлення на більш насичені оранжево-червоні, жовті та пурпурові кольори. Садять форзиції в парках та приватних садибах. Ці кущі не потребують особливого догляду, тому полюбилися садівникам-аматорам.

Квітки тримаються майже місяць, опадаючи після появи листочків.

Ми зазняли для вас “квітуче золото”, що цвіте на Перемозі.

Нагадаємо, раніше в сквері Героїв почали квітнути магнолії, а на Набережній Перемоги цвітуть “червоні ріки” спіреї.

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