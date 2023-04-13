Масштабне відключення: одна із громад на Дніпропетровщині на три доби залишиться без води - Днепр Инфо
Масштабне відключення: одна із громад на Дніпропетровщині на три доби залишиться без води
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Сегодня 16:33

У громаді на Дніпропетровщині відключать воду.

Новости Днепра про Масштабне відключення: одна із громад на Дніпропетровщині на три доби залишиться без води

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. 

За його словами, мешканці Солонянської громади майже на три доби залишаться без централізованого водопостачання. 

Причина – проведення ремонтних робіт на місцевому водоканалі. Для того, щоб їх успішно провести, треба повністю зупинити водопостачання будинків. Тож, з 6.00 години ранку 18 квітня 2023 року по 21 квітня 2023 року жителі громади будуть без води. 

Прошу жителів Солонянської громади віднестися з розумінням. Будь-ласка, зробіть запаси води на цей період. Відключення необхідне для того, аби забезпечити вас якісним та безперебійним водопостачанням, – зазначив Лукашук. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про планові відключення світла в Дніпрі та області наступного тижня.

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Новости Днепра про Масштабне відключення: одна із громад на Дніпропетровщині на три доби залишиться без водиУкраїнська Новости Днепра про Масштабне відключення: одна із громад на Дніпропетровщині на три доби залишиться без водиРусский

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