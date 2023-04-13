Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
За його словами, мешканці Солонянської громади майже на три доби залишаться без централізованого водопостачання.
Причина – проведення ремонтних робіт на місцевому водоканалі. Для того, щоб їх успішно провести, треба повністю зупинити водопостачання будинків. Тож, з 6.00 години ранку 18 квітня 2023 року по 21 квітня 2023 року жителі громади будуть без води.
Прошу жителів Солонянської громади віднестися з розумінням. Будь-ласка, зробіть запаси води на цей період. Відключення необхідне для того, аби забезпечити вас якісним та безперебійним водопостачанням, – зазначив Лукашук.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про планові відключення світла в Дніпрі та області наступного тижня.
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