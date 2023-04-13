Маршрутки на кладбище: как в Днепре будет работать общественный транспорт на Пасху и в поминальные дни

На Пасху общественный транспорт в Днепре будет работать в обычном режиме выходного дня.
Об этом сообщили в департаменте транспорта Днепровского городского совета.
В поминальные дни будет организована работа дополнительных и удлиненных маршрутов, которые будут курсировать к городским кладбищам. Они будут обозначены табличкой с надписью «Кладбище». Их график работы:
Добраться до кладбищ можно следующими маршрутами:
Сурско-Литовское кладбище
Краснопольское кладбище
Ново-Игренское кладбище
Кладбище поселка Диевке-1
Кладбище поселка Диевке-2
Кладбище пгт Таромское
Кладбище поселка Чапли
Кладбище поселка Шевченко
Кладбище поселка Дорогое
Кладбище Новоклочковское
Кладбище Днепровского района
Кладбище поселка Самаровка
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