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Маршрутки на кладбище: как в Днепре будет работать общественный транспорт на Пасху и в поминальные дни

Сегодня 16:42
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Важная информация!

Новости Днепра про Маршрутки на кладбище: как в Днепре будет работать общественный транспорт на Пасху и в поминальные дни

На Пасху общественный транспорт в Днепре будет работать в обычном режиме выходного дня.

Об этом сообщили в департаменте транспорта Днепровского городского совета.

В поминальные дни будет организована работа дополнительных и удлиненных маршрутов, которые будут курсировать к городским кладбищам. Они будут обозначены табличкой с надписью «Кладбище». Их график работы:

  • 22 и 23 апреля: с 8:00 до 15:00;
  • 24 апреля: с 8:00 до 14:00.

Добраться до кладбищ можно следующими маршрутами:

Сурско-Литовское кладбище

  • Удлиненные автобусные маршруты: № 32 (с пл. Вокзальной), №136 (с ж/м Левобережный-3), №136А (с ул. Королевы Елизаветы II), №127 (с пл. Соборной).
  • Электротранспорт: троллейбусы №8, №9 и №11, трамвай №12.

Краснопольское кладбище

  • Дополнительный автобусный маршрут №96 (с ул. Криворожская, ЮМЗ центральная проходная).
  • Удлиненные автобусные маршруты: № 55 (с ж/м Победа – пер. Добровольцев и ул. Рабочая – ул. Национальной Гвардии.), № 75 (с пер. Сечевой), № 156 (будет заезжать по требованию с ж/м Парус) , №151 (от ТК «Новый Центр»).
  • Электротранспорт: трамвай №15.

Ново-Игренское кладбище

  • Удлиненные автобусные маршруты: № 21 (с пл. Успенской).

Кладбище поселка Диевке-1

  • Автобусный маршрут №108.

Кладбище поселка Диевке-2

  • Удлиненный автобусный маршрут №92 (с пл. Вокзальная).

Кладбище пгт Таромское

  • Автобусный маршрут №77.

Кладбище поселка Чапли

  • Автобусный маршрут №1.

Кладбище поселка Шевченко

  • Автобусный маршрут №98.

Кладбище поселка Дорогое

  • Автобусный маршрут №85.

Кладбище Новоклочковское

  • Автобусные маршруты: №38, №51, №37, №107, №136.
  • Электротранспорт: троллейбус №20, трамваи №18 и №19.

Кладбище Днепровского района

  • Удлиненный автобусный маршрут №115 (с пл. Успенская каждые 30 минут).

Кладбище поселка Самаровка

  • Автобусный маршрут №153.

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Новости Днепра про Маршрутки на кладбище: как в Днепре будет работать общественный транспорт на Пасху и в поминальные дниУкраїнська Новости Днепра про Маршрутки на кладбище: как в Днепре будет работать общественный транспорт на Пасху и в поминальные дниРусский

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