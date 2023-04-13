Маршрутки на кладбище: как в Днепре будет работать общественный транспорт на Пасху и в поминальные дни

Добраться до кладбищ можно следующими маршрутами:

В поминальные дни будет организована работа дополнительных и удлиненных маршрутов, которые будут курсировать к городским кладбищам. Они будут обозначены табличкой с надписью «Кладбище». Их график работы:

Об этом сообщили в департаменте транспорта Днепровского городского совета.

На Пасху общественный транспорт в Днепре будет работать в обычном режиме выходного дня.

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