Цветущее золото: в Днепре на Победе расцвели десятки кустов форзиции (ФОТО)

В Днепре на Победе цветут желтые форзиции. Десятки этих кустов зацвели в яхт-клубе Сеич, об этом сообщает Dnepr.info.
Форзиции – это желтые кусты-кустарники. Считаются одними из самых первых символов весны, хотя и напоминают осенние пейзажи, из-за своей золотой расцветки. Усыпанные золотыми «звездочками», они придают солнечности голым веточкам соседних растений.
Кстати, во второй раз цветут форзиции уже осенью, меняя окрас на более насыщенные оранжево-красные, желтые и пурпурные цвета. Сажают эти кусты в парках и частных усадьбах. Они не нуждаются в особом уходе, поэтому полюбились садоводам-любителям.
Цветки форзицтй держатся почти месяц, опадая после появления листочков.
Мы заняли для вас «цветущее золото», цветущее на Победе.
Напомним, ранее в сквере Героев начали цвести магнолии, а на Набережной Победы цветут «красные реки» спиреи.
Также в Днепре предлагают запретить искусственные цветы на кладбищах.
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