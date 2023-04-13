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Цветущее золото: в Днепре на Победе расцвели десятки кустов форзиции (ФОТО)

Сегодня 16:01
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В Днепре цветет форзиция.

Новости Днепра про Цветущее золото: в Днепре на Победе расцвели десятки кустов форзиции (ФОТО)

В Днепре на Победе цветут желтые форзиции. Десятки этих кустов зацвели в яхт-клубе Сеич, об этом сообщает Dnepr.info.

Форзиции – это желтые кусты-кустарники. Считаются одними из самых первых символов весны, хотя и напоминают осенние пейзажи, из-за своей золотой расцветки. Усыпанные золотыми «звездочками», они придают солнечности голым веточкам соседних растений.

Кстати, во второй раз цветут форзиции уже осенью, меняя окрас на более насыщенные оранжево-красные, желтые и пурпурные цвета. Сажают эти кусты в парках и частных усадьбах. Они не нуждаются в особом уходе, поэтому полюбились садоводам-любителям.

Цветки форзицтй держатся почти месяц, опадая после появления листочков.

Мы заняли для вас «цветущее золото», цветущее на Победе.

Новости Днепра про Цветущее золото: в Днепре на Победе расцвели десятки кустов форзиции (ФОТО)

Новости Днепра про Цветущее золото: в Днепре на Победе расцвели десятки кустов форзиции (ФОТО)

Новости Днепра про Цветущее золото: в Днепре на Победе расцвели десятки кустов форзиции (ФОТО)

Напомним, ранее в сквере Героев начали цвести магнолии, а на Набережной Победы цветут «красные реки» спиреи.

Также в Днепре предлагают запретить искусственные цветы на кладбищах.

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Новости Днепра про Цветущее золото: в Днепре на Победе расцвели десятки кустов форзиции (ФОТО)Українська Новости Днепра про Цветущее золото: в Днепре на Победе расцвели десятки кустов форзиции (ФОТО)Русский

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