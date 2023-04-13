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  • Масштабное отключение: одна из громад на Днепропетровщине на трое суток останется без воды

Масштабное отключение: одна из громад на Днепропетровщине на трое суток останется без воды

Сегодня 16:33
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В общине на Днепропетровщине отключат воду.

Новости Днепра про Масштабное отключение: одна из громад на Днепропетровщине на трое суток останется без воды

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По его словам, жители Солонянской громады почти на трое суток останутся без централизованного водоснабжения.

Причина – проведение ремонтных работ на местном водоканале. Для того чтобы их успешно провести, нужно полностью остановить водоснабжение домов. Итак, с 6.00 часов утра 18 апреля 2023 года по 21 апреля 2023 года жители громады будут без воды.

Прошу жителей Солонянской громады отнестись с пониманием. Пожалуйста, сделайте запасы воды на этот период. Отключение необходимо для того, чтобы обеспечить вас качественным и бесперебойным водоснабжением, – отметил Лукашук.

Напомним, ранее мы сообщали о плановых отключениях света в Днепре и области на следующей неделе.

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Новости Днепра про Масштабное отключение: одна из громад на Днепропетровщине на трое суток останется без водыУкраїнська Новости Днепра про Масштабное отключение: одна из громад на Днепропетровщине на трое суток останется без водыРусский

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