Масштабное отключение: одна из громад на Днепропетровщине на трое суток останется без воды

В общине на Днепропетровщине отключат воду.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По его словам, жители Солонянской громады почти на трое суток останутся без централизованного водоснабжения.

Причина – проведение ремонтных работ на местном водоканале. Для того чтобы их успешно провести, нужно полностью остановить водоснабжение домов. Итак, с 6.00 часов утра 18 апреля 2023 года по 21 апреля 2023 года жители громады будут без воды.

Прошу жителей Солонянской громады отнестись с пониманием. Пожалуйста, сделайте запасы воды на этот период. Отключение необходимо для того, чтобы обеспечить вас качественным и бесперебойным водоснабжением, – отметил Лукашук.

Напомним, ранее мы сообщали о плановых отключениях света в Днепре и области на следующей неделе.

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