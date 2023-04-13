Як у Дніпрі та області працюватимуть храми на Великдень

У неділю, 16 квітня, православні християни та греко-католики відзначатимуть Воскресіння Христове.

Звісно, десятки тисяч вірян підуть до храмів, щоб помолитися та освятити паски.

Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА, розповів, як будуть працювати церкви у це свято.

За його словами, 99% храмів відмовилися від всеношних. Але там, де вони будуть проходити, опівночі двері зачиняться. Люди, які залишаються на богослужіння, не мають права покидати приміщення до закінчення комендантської години, адже вона не відміняється!

У ці дні всі працюватимуть у посиленому режимі. Особисто буду на зв’язку 24/7. Бо безпека у пріоритеті. Закликав дотримуватися комендантської години. Нагадую, вона не відміняється! – зазначив Сергій Лисак.

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