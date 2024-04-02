Жительница Кривого Рога наводила на военные аэродромы «шахеды»

Жительница Кривого Рога "охотилась" на боевые самолеты ВСУ.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Жительница Кривого Рога шпионила за боевыми самолетами ВСУ, чтобы найти военные аэродромы и локации, где стоит ПВО. Для этого агент ФСБ выходила на открытую местность, чтобы увидеть куда летит авиация. После этого женщина должна была отметить на карте ориентировочное место, где могут находиться военные.

Полученную развединформацию агрессор планировал использовать для подготовки воздушных ударов по целям с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа Shahed.

Контразведчики СБУ установили, что жительница Кривого Рога является идеологической сторонницей РФ и попала в поле зрения российской разведки в октябре 2023 года из-за своей подруги, которая тоже шпионила в пользу врага.

По информации СБУ, задержанная относится к агентурной группе ФСБ, разоблаченной в начале этого года.

Тогда в Днепропетровской и Донецкой областях были задержаны пять российских агентов. Среди них инженерка оборонного завода и чиновница горсовета в Донецкой области, которые отслеживали геолокации ВСУ на прифронтовых территориях.

Во время обысков в квартире фигурантки изъят мобильный телефон с переписками, которые являются доказательствами.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение за государственную измену.

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