Жителька Кривого Рогу наводила на військові аеродроми “шахеди”

Жителька Кривого Рогу "полювала" на бойові літаки ЗСУ.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Жителька Кривого Рогу шпигувала за бойовими літаками ЗСУ, аби знайти військові аеродроми та знайти локації, де стоїть ППО. Для цього агентка ФСБ виходила на відкриту місцевість, щоб побачити куди прямує авіація. Після цього жінка мала позначити на карті орієнтовне місце, де можуть перебувати військові.

Отриману розвідінформацію агресор планував використати для підготовки повітряних ударів по “цілях” із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed.

Контрозвідники СБУ встановили, що жителька Кривого Рогу є ідеологічною прихильницею РФ та потрапила у поле зору російської розвідки у жовтні 2023 року, через свою подругу, яка теж шпигувала на користь ворога.

За інформацією СБУ, затримана належить до агентурної групи ФСБ, яку викрили на початку цього року.

Тоді у Дніпропетровській та Донецькій областях було затримано п’ятьох російських агентів. Серед них – інженерка оборонного заводу та чиновниця міськради на Донеччині, які відстежували геолокації ЗСУ на прифронтових територіях.

Під час обшуків у помешканні фігурантки вилучено мобільний телефон із доказами її листувань з агресором.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення за державну зраду.

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