Будет сносить с ног: в Днепре предупредили о штормовом ветре

В Днепре ожидается штормовой ветер.

В Днепре 2 апреля ожидается сильный ветер.

Такой прогноз опубликовали на Facebook-странице Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии.

На 2 апреля объявлено предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях в Днепре и области. Во вторник ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/с.

Уровень опасности стихийного явления – первый или желтый.

Погода в Днепре 2 апреля

2 апреля ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью 5-10°, днем 21-26°, по городу ночью 8-10°, днем 24-26°

Напомним, в Днепре 31 марта зафиксировали первый за 100 лет температурный рекорд. В воскресенье максимальная температура воздуха в городе достигла +23,9°C.

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