В Днепре на время ограничат движение Соборной площадью: когда и почему

В Днепре сузят проезжую часть у Соборной площади.

В Днепре хотят временно сузить проезжую часть на Соборной площади.

Причина – проведение ремонтных работ. Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на сайте горсовета.

Как стало известно из обнародованного документа, с целью проведения аварийных работ по ремонту коллектора ливневой канализации, с 15 апреля по 15 мая 2024 года будет временно сужена проезжая часть площади Соборной на участке от дома. №14-Г до проспекта Дмитрия Яворницкого.

На время проведения ремонта должны установить ограждение и сигнальное освещение. Организуют движение пешеходов и транспорта. После завершения работ будет демонтировано ограждение, восстановлено дорожное покрытие и проведено благоустройство территории.

Отметим, что решение пока не принято, поскольку его не подписал мэр Днепра Борис Филатов.

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