Хотел отомстить: в Днепре мужчина «дистанционно» взорвал гранату в комнате, где были женщина и ребенок

По информации Нацполиции, инцидент произошел еще в январе, но задержать подозреваемого удалось только сейчас.
В Новокодакском районе Днепра произошел взрыв в квартире, где находилась женщина с маленьким ребёнком. К счастью, никто не пострадал. Граната разорвалась у окна и повредила стекло. Как оказалось позже, знакомый семьи, до этого оставил там взрывоопасное устройство в «сводном» состоянии.
Впоследствии полицейские выяснили, что гранату на подоконнике оставил 36-летний мужчина, у которого были древние образы и решил таким образом отомстить своей знакомой.
Полицейские Днепра задержали мужчину, который оставил на подоконнике квартиры гранату в «сводном» состоянии. 28 марта правоохранители провели в квартире подозреваемого обыски. Они изъяли гранату РГД-5, страсть к ней, мобильный телефон и сим-карты.
Мужчину задержали и объявили ему о подозрении по статьям:
Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.
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