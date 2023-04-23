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  • В ОК “Південь” прокоментували інформацію про висадку ЗСУ на лівому березі Херсонщини

В ОК “Південь” прокоментували інформацію про висадку ЗСУ на лівому березі Херсонщини

Сьогодні 10:30
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У ЗСУ прокоментували інформацію про висадку ЗСУ на лівому березі Херсонщини.

Новости Днепра про В ОК

В Інституті вивчення війни повідомили, що ЗСУ ніби-то висадилися на лівому березі Херсонщини та зайняли там певні позиції. 

Як стверджують аналітики, які дослідили відео рос-воєнкорів, ЗСУ начебто зайняли позиції на березі Дніпра на північ від Олешок і змогли просунутися далі. За даними ISW, росіяни втратили контроль над островами на річках Конка та Чайки.

У ОК “Південь” не спростували та й не підтвердили цю інформацію. За словами речниці Наталії Гуменюк, військові операції ЗСУ потребують тиші.

Я хочу, щоб всі розуміли: коли лінія фронту проходить такою широкою потужною річкою як Дніпро, це дуже складна робота. Тому умови військової операції вимагають інформаційної тиші. Навіть найкращим «студентам» Інституту вивчення війни треба набратися терпіння”, — зазначила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, раніше голова ГУР Кирило Буданов повідомив, що всі зовсім скоро побачать та почують результати контнаступальних дій ЗСУ.

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