В Никополе в результате обстрела дотла сгорел «Эпицентр»

В Никополе россияне полностью разрушили гипермаркет "Эпицентр".

Эту информацию ритейлер опубликовал на своей Facebook-странице.

В результате вражеских обстрелов разрушен торговый центр «Эпицентр» в Никополе. Обошлось без жертв, но здание сгорело дотла. Работники пытались потушить огонь, чтобы он не распространился на весь гипермаркет, но обуздать пожар удалось всего за несколько часов.

Многотысячный город потерял один из немногих торговых объектов, который снабжал людей всеми необходимыми для жизни товарами. Сотрудники пожарной безопасности города и сотрудники компании приложили максимум усилий для преодоления огня, — говорится в сообщении.

Ранее враг полностью разрушил пять торговых центров компании в Мариуполе, Чернигове, Буче, Харькове и Херсоне. Теперь разрушен и магазин в Никополе.

Напомним, днем 6 марта враг обстрелял Никополь. Попали в большой магазин. Как сообщалось ранее, россияне ударили по складу с краской, расположенному рядом с торговым центром. Со склада огонь перекинулся и на торговый центр.

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