У Нікополі внаслідок обстрілу вщент згорів “Епіцентр”
У Нікополі внаслідок обстрілу вщент згорів “Епіцентр”
Сьогодні 19:30
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У Нікополі росіяни вщент зруйнували гіпермаркет "Епіцентр".
Цю інформацію ритейлер опублікував на своїй Facebook-сторінці.
Внаслідок ворожого обстрілу зруйновано торговий центр “Епіцентр” у Нікополі. Обійшлося без жертв, але будівля згоріла вщент. Працівники намагалися загасити вогонь, аби він не поширився на весь гіпермаркет, але приборкати пожежу вдалося лише за кілька годин.
Багатотисячне місто втратило один з небагатьох торгових об’єктів, що забезпечував людей всіма необхідними для життя товарами. Працівники пожежної безпеки міста та співробітники компанії доклали максимум зусиль для подолання вогню, – йдеться у повідомленні.
Як зазначили в компанії, раніше ворог повністю зруйнував п’ять торгових центрів компанії в Маріуполі, Чернігові, Бучі, Харкові та Херсоні. Тепер зруйновано і магазин в Нікополі.
Нагадаємо, вдень 6 березня ворог обстріляв Нікополь. Влучили у великий магазин. Як повідомляли раніше, росіяни вдарили по складу з фарбою, який розташований поряд з торговельним центром. Зі складу вогонь перекинувся й на сам торговельний центр.
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