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На Днепропетровщине после очередного обстрела возник пожар: пострадала пожилая женщина

Сегодня 12:39
просмотров

Спасатели ликвидировали возгорание.

Новости Днепра про На Днепропетровщине после очередного обстрела возник пожар: пострадала пожилая женщина

Сегодня российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Никополь.

В результате вражеского удара загорелся жилой дом — горели крыша и перекрытие. Площадь возгорания составила 30 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Новости Днепра про На Днепропетровщине после очередного обстрела возник пожар: пострадала пожилая женщина

Новости Днепра про На Днепропетровщине после очередного обстрела возник пожар: пострадала пожилая женщина

В результате обстрела пострадала 76-летняя женщина. От госпитализации она отказалась.

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!

Напомним, ранее мы писали, что в полночь в Днепровском районе прогремел взрыв: комментарий ОВА.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине после очередного обстрела возник пожар: пострадала пожилая женщинаУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине после очередного обстрела возник пожар: пострадала пожилая женщинаРусский

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