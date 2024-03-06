На Днепропетровщине после очередного обстрела возник пожар: пострадала пожилая женщина

Сегодня российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Никополь.
В результате вражеского удара загорелся жилой дом — горели крыша и перекрытие. Площадь возгорания составила 30 кв. м.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Спасатели оперативно ликвидировали пожар.
В результате обстрела пострадала 76-летняя женщина. От госпитализации она отказалась.
Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!
Напомним, ранее мы писали, что в полночь в Днепровском районе прогремел взрыв: комментарий ОВА.
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Пожалуйста, не делайте так!
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Света не будет примерно с 9:00 до 17:00!
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