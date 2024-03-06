Угрожал убить: житель Днепра требовал со знакомого 80 тысяч долларов несуществующего долга

Житель Днепра "повесил" несуществующий долг в 80 тысяч долларов на своего знакомого.

В Днепре задержали местного жителя, требовавшего 80 тыс. долларов США несуществующего долга.

Чтобы заставить отдать деньги, он систематически звонил и угрожал убийством потерпевшему. Опасаясь за свою жизнь, мужчина согласился передать деньги.

По данным правоохранителей, 24-летний днепрянин требовал у мужчины 80 тысяч долларов долга, но таких денег потерпевший не одалживал. Чтобы выбить из пострадавшего деньги, подозреваемый угрожал расправой.

Задержали вымогателя 4 марта, когда тот получал первые 15 тысяч «долга».

Днепрянину грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают, кто еще мог быть причастен к преступлению.

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