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  • Угрожал убить: житель Днепра требовал со знакомого 80 тысяч долларов несуществующего долга

Угрожал убить: житель Днепра требовал со знакомого 80 тысяч долларов несуществующего долга

Сегодня 12:56
просмотров

Житель Днепра "повесил" несуществующий долг в 80 тысяч долларов на своего знакомого.

Новости Днепра про Угрожал убить: житель Днепра требовал со знакомого 80 тысяч долларов несуществующего долга

В Днепре задержали местного жителя, требовавшего 80 тыс. долларов США несуществующего долга.

Чтобы заставить отдать деньги, он систематически звонил и угрожал убийством потерпевшему. Опасаясь за свою жизнь, мужчина согласился передать деньги.

По данным правоохранителей, 24-летний днепрянин требовал у мужчины 80 тысяч долларов долга, но таких денег потерпевший не одалживал. Чтобы выбить из пострадавшего деньги, подозреваемый угрожал расправой.

Задержали вымогателя 4 марта, когда тот получал первые 15 тысяч «долга».

Днепрянину грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают, кто еще мог быть причастен к преступлению.

Новости Днепра про Угрожал убить: житель Днепра требовал со знакомого 80 тысяч долларов несуществующего долга

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