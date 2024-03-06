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Погрожував вбити: житель Дніпра вимагав зі знайомого 80 тисяч доларів неіснуючого боргу

Сьогодні 12:56
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Житель Дніпрі "повісив" неіснуючий борг у 80 тисяч доларів на свого знайомого.

Новости Днепра про Погрожував вбити: житель Дніпра вимагав зі знайомого 80 тисяч доларів неіснуючого боргу

У Дніпрі затримали місцевого мешканця, який вимагав 80 тис доларів США неіснуючого боргу.

Щоб змусити віддати гроші, він систематично телефонував та погрожував вбивством потерпілому. Побоюючись за своє життя, чоловік погодився передати кошти.

За даними правоохоронців, 24-річний дніпрянин вимагав у чоловіка 80 тисяч доларів боргу, але таких грошей потерпілий не позичав. Аби вибити з постраждалого гроші, підозрюваний погрожував розправою. 

Затримали вимагача 4 березня, коли той отримував перші 15 тисяч “боргу”. 

Дніпрянину загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють, хто ще міг бути причетним до злочину.

Новости Днепра про Погрожував вбити: житель Дніпра вимагав зі знайомого 80 тисяч доларів неіснуючого боргу

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Новости Днепра про Погрожував вбити: житель Дніпра вимагав зі знайомого 80 тисяч доларів неіснуючого боргуУкраїнська Новости Днепра про Погрожував вбити: житель Дніпра вимагав зі знайомого 80 тисяч доларів неіснуючого боргуРусский

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