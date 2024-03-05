«Снился родным и просил забрать его домой»: в Марганце похоронят воина, погибшего еще осенью 2022

О печальном известии сообщили в Марганецком городском совете.
Олег Кузьменко пропал без вести еще 13 сентября 2022 года и все это время родные не знали, что произошло с мужчиной. Они говорят, что Олег приходил к ним во сне и просил забрать домой.
По словам семьи, Олег Анатольевич часто снился им и просил забрать его домой. Ты едешь домой, Герой, и жители нашего города встретят тебя и проведут в последний путь со всеми почестями!» – говорится в посте Марганецкого городского совета.
К войску Олег присоединился еще в 2018 году, когда стал стрелком-наводчиком 24-й механизированной танковой бригады. Был участником АТО, защищал Луганскую область.
Впоследствии демобилизовался и вернулся в родной Марганец, работал в строительной бригаде. Однако в первый же день войны позвонил в родную воинскую часть и присоединился к силам обороны как доброволец.
Указом Президента Украины №556 от 6 августа 2022 года он был отмечен медалью «Защитнику Отечества». К сожалению, получить награду Олег не успел. В сентябре 2022 года связь с военным оборвалась.
Недавно семье сообщили, что его тело обнаружили военные волонтеры возле Белогорки Херсонской области.
С Олегом попрощаются 6 марта на Аллее героев Центрального кладбища в Марганце.
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