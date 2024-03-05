“Снився рідним і просив забрати його додому”: у Марганці поховають воїна, який загинув ще восени 2022

У Дніпропетровській області попрощаються з військовим, який понад півтора року вважався безвісти зниклим.

Про сумну звістку повідомили у Марганецькій міській раді.

Олег Кузьменко зник безвісти ще 13 вересня 2022 року і весь це час рідні не знали, що сталося з чоловіком. Вони кажуть, що Олег приходив до них уві сні та просив забрати додому.

За словами родини, Олег Анатолійович часто снився їм і просив забрати його додому. Ти їдеш додому, Герою, і жителі нашого міста зустрінуть тебе і проведуть в останню путь з усіма почестями!”– йдеться у пості Марганецької міської ради.

До війська Олег долучився ще у 2018 року, коли став стрілком-навідником 24-ої механізованої танкової бригади. Був учасником АТО, обороняв Луганську область.

Згодом демобілізувався та повернувся до рідного Марганця, працював в будівельній бригаді. Однак у перший же день великої війни зателефонував у рідну військову частину та долучився до сил оборони як доброволець.

Указом Президента України №556 від 6 серпня 2022 року його було відзначено медаллю “Захиснику Вітчизни”. На жаль, отримати нагороду Олег не встиг. У вересні 2022 зв’язок з військовим обірвався.

Нещодавно родині сповістили, що його тіло знайшли військові волонтери біля Білогірки Херсонської області.

З Олегом попрощаються 6 березня на Алеї героїв Центрального кладовища у Марганці.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: