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В Днепре ожидается затяжное похолодание: синоптики назвали дату

Сегодня 21:24
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В Днепре прогнозируется затяжное похолодание.

Новости Днепра про В Днепре ожидается затяжное похолодание: синоптики назвали дату

После аномально теплого конца февраля и комфортных плюсов в начале марта к Днепру вернется холодная погода. Со среды температура воздуха опустится до -1 ночью и +5 днем.

Стратегическое потепление следует ожидать только после 16 марта, сообщила синоптикиня Наталья Диденко. Так что впереди 10 дней затяжного похолодания.

Однако небольшое количество осадков, прояснение, небольшая облачность позволят солнцу даже среди этого ближайшего холодного периода повышать температуру воздуха до комфортных значений, — говорит народный синоптик.

Новости Днепра про В Днепре ожидается затяжное похолодание: синоптики назвали дату

Холоднее всего будет в четверг и пятницу, когда ночью температура воздуха опустится до -3 градусов тепла.

По словам синоптика, морозы будут преимущественно ночью, а вот днем благодаря солнцу воздух будет прогреваться до достаточно комфортных +5 градусов тепла.

Новости Днепра про В Днепре ожидается затяжное похолодание: синоптики назвали дату

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