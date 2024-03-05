В Днепре ожидается затяжное похолодание: синоптики назвали дату

В Днепре прогнозируется затяжное похолодание.

После аномально теплого конца февраля и комфортных плюсов в начале марта к Днепру вернется холодная погода. Со среды температура воздуха опустится до -1 ночью и +5 днем.

Стратегическое потепление следует ожидать только после 16 марта, сообщила синоптикиня Наталья Диденко. Так что впереди 10 дней затяжного похолодания.

Однако небольшое количество осадков, прояснение, небольшая облачность позволят солнцу даже среди этого ближайшего холодного периода повышать температуру воздуха до комфортных значений, — говорит народный синоптик.

Холоднее всего будет в четверг и пятницу, когда ночью температура воздуха опустится до -3 градусов тепла. По словам синоптика, морозы будут преимущественно ночью, а вот днем благодаря солнцу воздух будет прогреваться до достаточно комфортных +5 градусов тепла.

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