У Дніпрі очікується затяжне похолодання: синоптики назвали дату

У Дніпрі прогнозують затяжне похолодання.

Після аномально теплого кінця лютого та комфортних плюсів на початку березня, до Дніпра повернеться холодна погода. З середи температура повітря опуститься до -1 вночі та +5 вдень.

Стратегічне потепління варто очікувати лише після 16 березня, повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Тож попереду 10 днів затяжного похолодання. Проте невелика кількість опадів, прояснення, незначна хмарність дозволять сонцю навіть серед цього найближчого холодного періоду підвищувати температуру повітря до комфортних значень, – каже народний синоптик. Найхолодніше буде у четвер та п’ятницю, коли вночі температура повітря опуститься до -3 градусів тепла. За словами синоптика, морози будуть переважно вночі, а ось вдень завдяки сонцю повітря прогріватиметься до досить комфортних +5 градусів тепла.

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