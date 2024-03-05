Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі очікується затяжне похолодання: синоптики назвали дату

Сьогодні 21:24
просмотров

У Дніпрі прогнозують затяжне похолодання.

Новости Днепра про У Дніпрі очікується затяжне похолодання: синоптики назвали дату

Після аномально теплого кінця лютого та комфортних плюсів на початку березня, до Дніпра повернеться холодна погода. З середи температура повітря опуститься до -1 вночі та +5 вдень. 

Стратегічне потепління варто очікувати лише після 16 березня, повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Тож попереду 10 днів затяжного похолодання. 

Проте невелика кількість опадів, прояснення, незначна хмарність дозволять сонцю навіть серед цього найближчого холодного періоду підвищувати температуру повітря до комфортних значень, – каже народний синоптик.

Новости Днепра про У Дніпрі очікується затяжне похолодання: синоптики назвали дату

Найхолодніше буде у четвер та п’ятницю, коли вночі температура повітря опуститься до -3 градусів тепла. 

За словами синоптика, морози будуть переважно вночі, а ось вдень завдяки сонцю повітря прогріватиметься до досить комфортних +5 градусів тепла. 

Новости Днепра про У Дніпрі очікується затяжне похолодання: синоптики назвали дату

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі очікується затяжне похолодання: синоптики назвали датуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі очікується затяжне похолодання: синоптики назвали датуРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Примушували підприємця платити данину: у Дніпрі викрили групу вимагачів
Новини Дніпра
Сьогодні 19:25
Примушували підприємця платити данину: у Дніпрі викрили групу вимагачів

СБУ затримала у Дніпрі рекетирів, які викрадали людей та «вибивали»…

У Дніпрі через ДТП заблоковано рух 12 тролейбуса
Новини Дніпра
Сьогодні 18:00
У Дніпрі через ДТП заблоковано рух 12 тролейбуса

У Дніпрі через ДТП не ходить 12 тролейбус.

Як у Дніпрі отримати допомогу на поховання у 2024 році: куди звертатися і які документи потрібні
Новини Дніпра
Сьогодні 17:24
Як у Дніпрі отримати допомогу на поховання у 2024 році: куди звертатися і які документи потрібні

 Допомога на поховання виплачує Пенсійний фонд України. Залежно від того,…

Дантес та відомий урбаніст сіли на колісні крісла, аби протестувати безбар’єрність вулиць Дніпра (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 17:09
Дантес та відомий урбаніст сіли на колісні крісла, аби протестувати безбар’єрність вулиць Дніпра (ВІДЕО)

У Дніпрі перевіряли безбар'єрність вулиць.

Наверх