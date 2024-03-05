Летят в Днепр и область каждый день: Игнат объяснил, зачем РФ применяет ракеты «поштучно»

В последнее время россияне применяют одиночные ракеты Х-59 или Х-31, запуская их в прифронтовые области. К примеру, только за 4 и 5 марта Воздушное командование Схід сбило по одной управляемой авиационной ракете над Криворожским и Днепровским районами. Такие мини-атаки происходять раз в несколько дней, а то и чаще.
Как объяснил во время прямого эфира в телемарафоне спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, враг пытается избивать «редко, но метко». Такую тактику применяют для ударов по конкретным объектам, чтобы сэкономить снаряды.
Если бы противник мог массированно применять ракеты, он бы это делал. Ракет Х-59, Х-31 у них недостаточно много, чтобы их массированно применять. У них есть своя цель – поразить какой-то объект. Эти ракеты следуют из самолетов тактической авиации, — сказал Игнат.
Также поштучно пускают баллистические ракеты по объектам в Донецкой и Херсонской областях. Обычно используют «Искандер-М» или С-300/С-400, если расстояние позволяет.
Однако РФ до сих пор может устраивать массовые удары по Украине другим вооружением, но это требует больше ресурсов, поэтому сейчас враг делает ставку на впечатление отдельных объектов.
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