В Днепре двое мужчин украли трубу теплосети и хотели сдать ее на металл

На днях на спецлинию «102» позвонила неравнодушная жительница одного из домов на Слобожанском проспекте. Она сообщила, что двое мужчин украли металлическую трубу теплосети.
На место оперативно прибыли патрульные.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Женщина предоставила правоохранителям приметы злоумышленников. Позже полицейские разыскали их.
Мужчины объяснили, что хотели сдать трубу на металл и получить деньги. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу и доставили граждан в отделение полиции.
Напомним, ранее мы писали, что житель Днепра требовал со знакомого 80 тысяч долларов несуществующего долга.
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