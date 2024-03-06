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  • В Днепре грузовик, который «потерял» прицеп, парализовал движение всей улицы

В Днепре грузовик, который «потерял» прицеп, парализовал движение всей улицы

Сегодня 11:57
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Дорожное происшествие случилось в Индустриальном районе Днепра.

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Утром 6 марта на улице Днепровсталовская у грузовика отцепился прицеп.

Из-за фуры, которая потеряла прицеп и перекрыла движение на дороге, парализовало всю улицу.

В настоящее время перекрыто движение по улице Днепросталовской. Водителей призывают объездить этот участок дороги. Тем временем владелец грузовика пытается убрать прицеп, заблокировавший путь.

Напомним, в АНД районе Днепра мужчина поджег камыш и спровоцировал масштабный пожар.

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