В Днепре грузовик, который «потерял» прицеп, парализовал движение всей улицы

Утром 6 марта на улице Днепровсталовская у грузовика отцепился прицеп.
Из-за фуры, которая потеряла прицеп и перекрыла движение на дороге, парализовало всю улицу.
В настоящее время перекрыто движение по улице Днепросталовской. Водителей призывают объездить этот участок дороги. Тем временем владелец грузовика пытается убрать прицеп, заблокировавший путь.
Напомним, в АНД районе Днепра мужчина поджег камыш и спровоцировал масштабный пожар.
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