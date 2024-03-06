У Дніпрі вантажівка, яка “загубила” причіп, паралізувала рух всієї вулиці

Дорожня пригода трапилася в Індустріальному районі Дніпра.

Зранку 6 березня на вулиці Дніпровсталівська у вантажівки відчепився причіп.

Через фуру, яка загубила причіп та перекрила рух на дорозі, паралізувало всю вулицю.

Наразі перекрито рух по вулиці Дніпросталівська. Водіїв закликають об’їздити цю ділянку дороги. Тим часом власник вантажівки намагається прибрати причіп, який заблокував шлях.

Нагадаємо, в АНД районі Дніпра чоловік підпалив очерет та спровокував масштабну пожежу.

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