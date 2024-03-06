Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі вантажівка, яка “загубила” причіп, паралізувала рух всієї вулиці

У Дніпрі вантажівка, яка “загубила” причіп, паралізувала рух всієї вулиці

Сьогодні 11:57
просмотров

Дорожня пригода трапилася в Індустріальному районі Дніпра.

Новости Днепра про У Дніпрі вантажівка, яка

Зранку 6 березня на вулиці Дніпровсталівська у вантажівки відчепився причіп. 

Через фуру, яка загубила причіп та перекрила рух на дорозі, паралізувало всю вулицю.

Наразі перекрито рух по вулиці Дніпросталівська. Водіїв закликають об’їздити цю ділянку дороги. Тим часом власник вантажівки намагається прибрати причіп, який заблокував шлях.

Нагадаємо, в АНД районі Дніпра чоловік підпалив очерет та спровокував масштабну пожежу.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі вантажівка, яка Українська Новости Днепра про У Дніпрі вантажівка, яка Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Погрожував вбити: житель Дніпра вимагав зі знайомого 80 тисяч доларів неіснуючого боргу
Новини Дніпра
Сьогодні 12:56
Погрожував вбити: житель Дніпра вимагав зі знайомого 80 тисяч доларів неіснуючого боргу

Житель Дніпрі "повісив" неіснуючий борг у 80 тисяч доларів на…

Провідник потягу, що їде через Дніпро, не пускав жінок до вагону, поки першим не зайде чоловік
Новини Дніпра
Сьогодні 11:30
Провідник потягу, що їде через Дніпро, не пускав жінок до вагону, поки першим не зайде чоловік

Забобонного провідника зустріли пасажирки потягу Львів - Запоріжжя.

Агент РФ з Дніпропетровщини пішов у ЗСУ, аби шпигувати, а потім хотів втекти до Придністров’я
Новини Дніпра
Сьогодні 10:31
Агент РФ з Дніпропетровщини пішов у ЗСУ, аби шпигувати, а потім хотів втекти до Придністров’я

Житель Дніпропетровщини шпигував на користь РФ.

Заряджайте гаджети: сьогодні у Дніпрі надовго вимкнуть світло (АДРЕСИ)
Новини Дніпра
Сьогодні 07:00
Заряджайте гаджети: сьогодні у Дніпрі надовго вимкнуть світло (АДРЕСИ)

Світла не буде приблизно з 9:00 до 17:00!

Наверх