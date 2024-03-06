У Дніпрі двоє чоловіків вкрали трубу тепломережі та хотіли здати її на метал

Днями на спецлінію “102” зателефонувала небайдужа мешканка одного з будинків на Слобожанському проспекті. Вона повідомила, що двоє чоловіків вкрали металеву трубу тепломережі.
На місце оперативно прибули патрульні.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.
Жінка надала правоохоронцям прикмети зловмисників. Згодом поліцейські розшукали їх.
Чоловіки пояснили, що хотіли здати трубу на метал та отримати кошти. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу та доставили громадян до відділку поліції.
Нагадаємо, раніше ми писали, що житель Дніпра вимагав зі знайомого 80 тисяч доларів неіснуючого боргу.
Читайте також:
Автор:
СБУ у Кривому Розі викрила на колабораційній діяльності двох російських…
Житель Дніпрі "повісив" неіснуючий борг у 80 тисяч доларів на…
Дорожня пригода трапилася в Індустріальному районі Дніпра.
Забобонного провідника зустріли пасажирки потягу Львів - Запоріжжя.