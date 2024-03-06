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  • У Дніпрі двоє чоловіків вкрали трубу тепломережі та хотіли здати її на метал

У Дніпрі двоє чоловіків вкрали трубу тепломережі та хотіли здати її на метал

Сьогодні 13:42
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Небайдужа містянка допомогла викрити зловмисників.

Новости Днепра про У Дніпрі двоє чоловіків вкрали трубу тепломережі та хотіли здати її на метал

Днями на спецлінію “102” зателефонувала небайдужа мешканка одного з будинків на Слобожанському проспекті. Вона повідомила, що двоє чоловіків вкрали металеву трубу тепломережі.

На місце оперативно прибули патрульні.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

Жінка надала правоохоронцям прикмети зловмисників. Згодом поліцейські розшукали їх.

Чоловіки пояснили, що хотіли здати трубу на метал та отримати кошти. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу та доставили громадян до відділку поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що житель Дніпра вимагав зі знайомого 80 тисяч доларів неіснуючого боргу.

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Новости Днепра про У Дніпрі двоє чоловіків вкрали трубу тепломережі та хотіли здати її на металУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі двоє чоловіків вкрали трубу тепломережі та хотіли здати її на металРусский

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