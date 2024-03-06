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Конфликт закончился поножовщиной: на Днепропетровщине мужчина пытался убить жену

Сегодня 11:28
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Мужчине уже сообщили о подозрении.

Новости Днепра про Конфликт закончился поножовщиной: на Днепропетровщине мужчина пытался убить жену

В воскресенье, 3 марта, в 14:35 на линию «102» сообщили, что возле одного из частных домов в Марганце стоит окровавленная женщина. На место происшествия немедленно выехали правоохранители.

Как они выяснили, у себя дома отдыхали 56-летний мужчина и его 48-летняя жена. В какой-то момент между ними возникла ссора, в ходе которой фигурант нанес своей избраннице несколько ударов ножом. К счастью, женщине вовремя оказали медицинскую помощь.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Нападавшего задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Орудие преступления изъяли.

4 марта следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей.

Напомним, ранее мы писали, что будут судить жителя Пятихаток, который изнасиловал и убил одиннадцатиклассницу.

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