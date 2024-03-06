В АНД районе Днепра мужчина поджег камыш и спровоцировал масштабный пожар

Вчера вечером в Амур-Нижнеднепровском районе мужчина поджег камыш и спровоцировал масштабный пожар. Горожане задержали поджигателя и вызвали на место правоохранителей и спасателей.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Всего 5 марта на территории Днепропетровской области зафиксировали 58 пожаров в экосистемах.
ГСЧС-ники 46 раз привлекались на ликвидацию возгораний сухостоя и 12 раз тушили возгорания мусора. Огонь уничтожил более 46 га сухой растительности.
Спасатели продолжают активно принимать меры, направленные на предотвращение пожаров в экосистемах, и вместе с работниками Национальной полиции проводят рейды частным сектором, осуществляют мониторинг с помощью квадрокоптеров. За минувшие сутки на территории Днепропетровщины выявлено 29 правонарушителей, — отметили в ГСЧС.
Напомним, согласно действующему законодательству, сумма штрафа за самовольное выжигание растительности или ее остатков для граждан составляет от 3060 до 6120 гривен!
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