Агент РФ с Днепропетровщины пошел в ВСУ, чтобы шпионить, а затем хотел сбежать в Приднестровье

Вражеского агента задержали, когда тот собирался скрыться в Приднестровье, сообщили в СБУ.
Уроженец Днепропетровщины посреди «нулевых» получил юридическое образование в московском вузе. Как подозревают в СБУ, тогда российские спецслужбы заинтересовались потенциальным агентом.
Однако по возвращении в Украину мужчина не осуществлял разведывательную деятельность. Все изменилось после начала вторжения в 2022 году.
В 2023 году подозреваемый присоединился к ВСУ и служил под Бахмутом. Однако параллельно с этим сливал россиянам информацию о дислокации украинских военных, расположении важных объектов вблизи фронта и данные о логистике.
Благодаря агенту враг знал о перемещении украинских сил и мог наносить удары.
Информацию агент передавал через бот, который вели представители русской разведки.
Впоследствии мужчина понял, что его могут разоблачить, поэтому скрылся с места базирования своего подразделения, чтобы затем эвакуироваться в непризнанное Приднестровье.
С Донетчины мужчина добрался до Винницкой области, а оттуда уже хотел пересечь границу. Для этого взял с собой ласты и гидрокостюм, с помощью которых собирался переплыть пограничную реку.
Впрочем, агента поймали на границе.
Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
▪️ ч. 4 ст. 408 (дезертирство).
Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
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