Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Агент РФ с Днепропетровщины пошел в ВСУ, чтобы шпионить, а затем хотел сбежать в Приднестровье

Агент РФ с Днепропетровщины пошел в ВСУ, чтобы шпионить, а затем хотел сбежать в Приднестровье

Сегодня 10:31
просмотров

Житель Днепропетровщины шпионил в пользу РФ.

Новости Днепра про Агент РФ с Днепропетровщины пошел в ВСУ, чтобы шпионить, а затем хотел сбежать в Приднестровье

Вражеского агента задержали, когда тот собирался скрыться в Приднестровье, сообщили в СБУ.

Уроженец Днепропетровщины посреди «нулевых» получил юридическое образование в московском вузе. Как подозревают в СБУ, тогда российские спецслужбы заинтересовались потенциальным агентом.

Однако по возвращении в Украину мужчина не осуществлял разведывательную деятельность. Все изменилось после начала вторжения в 2022 году.

В 2023 году подозреваемый присоединился к ВСУ и служил под Бахмутом. Однако параллельно с этим сливал россиянам информацию о дислокации украинских военных, расположении важных объектов вблизи фронта и данные о логистике.

Благодаря агенту враг знал о перемещении украинских сил и мог наносить удары.

Информацию агент передавал через бот, который вели представители русской разведки.

Впоследствии мужчина понял, что его могут разоблачить, поэтому скрылся с места базирования своего подразделения, чтобы затем эвакуироваться в непризнанное Приднестровье.

С Донетчины мужчина добрался до Винницкой области, а оттуда уже хотел пересечь границу. Для этого взял с собой ласты и гидрокостюм, с помощью которых собирался переплыть пограничную реку.

Впрочем, агента поймали на границе.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
▪️ ⁠ч. 4 ст. 408 (дезертирство).

Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Читайте также:

Новости Днепра про Агент РФ с Днепропетровщины пошел в ВСУ, чтобы шпионить, а затем хотел сбежать в ПриднестровьеУкраїнська Новости Днепра про Агент РФ с Днепропетровщины пошел в ВСУ, чтобы шпионить, а затем хотел сбежать в ПриднестровьеРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Угрожал убить: житель Днепра требовал со знакомого 80 тысяч долларов несуществующего долга
Новости Днепра
Сегодня 12:56
Угрожал убить: житель Днепра требовал со знакомого 80 тысяч долларов несуществующего долга

Житель Днепра "повесил" несуществующий долг в 80 тысяч долларов на…

В Днепре грузовик, который «потерял» прицеп, парализовал движение всей улицы
Новости Днепра
Сегодня 11:57
В Днепре грузовик, который «потерял» прицеп, парализовал движение всей улицы

Дорожное происшествие случилось в Индустриальном районе Днепра.

Проводник поезда, едущего через Днепр, не пускал женщин в вагон, пока первым не зайдет мужчина
Новости Днепра
Сегодня 11:30
Проводник поезда, едущего через Днепр, не пускал женщин в вагон, пока первым не зайдет мужчина

Суеверного проводника встретили пассажирки поезда Львов - Запорожье.

Заряжайте гаджеты: сегодня в Днепре надолго отключат свет (АДРЕСА)
Новости Днепра
Сегодня 07:00
Заряжайте гаджеты: сегодня в Днепре надолго отключат свет (АДРЕСА)

Света не будет примерно с 9:00 до 17:00!

Последние новости

Угрожал убить: житель Днепра требовал со знакомого 80 тысяч долларов несуществующего долга
Угрожал убить: житель Днепра требовал со знакомого 80 тысяч долларов несуществующего долга

Житель Днепра "повесил" несуществующий долг в 80 тысяч долларов на своего знакомого.

Сегодня 12:56
просмотров
На Днепропетровщине после очередного обстрела возник пожар: пострадала пожилая женщина
На Днепропетровщине после очередного обстрела возник пожар: пострадала пожилая женщина

Спасатели ликвидировали возгорание.

Сегодня 12:39
1
просмотров
В Днепре грузовик, который «потерял» прицеп, парализовал движение всей улицы
В Днепре грузовик, который «потерял» прицеп, парализовал движение всей улицы

Дорожное происшествие случилось в Индустриальном районе Днепра.

Сегодня 11:57
1
просмотров
Проводник поезда, едущего через Днепр, не пускал женщин в вагон, пока первым не зайдет мужчина
Проводник поезда, едущего через Днепр, не пускал женщин в вагон, пока первым не зайдет мужчина

Суеверного проводника встретили пассажирки поезда Львов - Запорожье.

Сегодня 11:30
5
просмотров
Конфликт закончился поножовщиной: на Днепропетровщине мужчина пытался убить жену
Конфликт закончился поножовщиной: на Днепропетровщине мужчина пытался убить жену

Мужчине уже сообщили о подозрении.

Сегодня 11:28
3
просмотров
В АНД районе Днепра мужчина поджег камыш и спровоцировал масштабный пожар
В АНД районе Днепра мужчина поджег камыш и спровоцировал масштабный пожар

Пожалуйста, не делайте так!

Сегодня 10:00
7
просмотров
В полночь в Днепровском районе прогремел взрыв: комментарий ОВА
В полночь в Днепровском районе прогремел взрыв: комментарий ОВА

Россияне продолжают терроризировать Днепропетровскую область.

Сегодня 07:55
4
просмотров
Заряжайте гаджеты: сегодня в Днепре надолго отключат свет (АДРЕСА)
Заряжайте гаджеты: сегодня в Днепре надолго отключат свет (АДРЕСА)

Света не будет примерно с 9:00 до 17:00!

Сегодня 07:00
6
просмотров
Погода на 6 марта: в Днепре будет облачно
Погода на 6 марта: в Днепре будет облачно

Хорошего дня, друзья!

Сегодня 06:15
5
просмотров
Летят в Днепр и область каждый день: Игнат объяснил, зачем РФ применяет ракеты «поштучно»
Летят в Днепр и область каждый день: Игнат объяснил, зачем РФ применяет ракеты «поштучно»

Игнат объяснил, зачем РФ запускает ракеты "поштучно", а не устраивает массированные удары.

Вчера 21:57
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх