Заряжайте гаджеты: сегодня в Днепре надолго отключат свет (АДРЕСА)

Света не будет примерно с 9:00 до 17:00!

Сегодня, 6 марта, в Днепре будут выключать свет некоторым жителям.

Причина — проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, примерно с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Академика Янгеля: 1, 3, 5;

ул. Новокрымская: 1-Д, 2-Б, 3-А, 4, 4-А, 5;

ул. Независимости (Титова): 13, 13-Б,17-А;

ул. Фабрично-Заводская: 20.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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