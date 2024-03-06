Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Заряжайте гаджеты: сегодня в Днепре надолго отключат свет (АДРЕСА)

Сегодня 07:00
просмотров

Света не будет примерно с 9:00 до 17:00!

Новости Днепра про Заряжайте гаджеты: сегодня в Днепре надолго отключат свет (АДРЕСА)

Сегодня, 6 марта, в Днепре будут выключать свет некоторым жителям.

Причина — проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, примерно с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Академика Янгеля: 1, 3, 5;
  • ул. Новокрымская: 1-Д, 2-Б, 3-А, 4, 4-А, 5;
  • ул. Независимости (Титова): 13, 13-Б,17-А;
  • ул. Фабрично-Заводская: 20.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Читайте также:

Новости Днепра про Заряжайте гаджеты: сегодня в Днепре надолго отключат свет (АДРЕСА)Українська Новости Днепра про Заряжайте гаджеты: сегодня в Днепре надолго отключат свет (АДРЕСА)Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Летят в Днепр и область каждый день: Игнат объяснил, зачем РФ применяет ракеты «поштучно»
Новости Днепра
Вчера 21:57
Летят в Днепр и область каждый день: Игнат объяснил, зачем РФ применяет ракеты «поштучно»

Игнат объяснил, зачем РФ запускает ракеты "поштучно", а не устраивает…

В Днепре ожидается затяжное похолодание: синоптики назвали дату
Новости Днепра
Вчера 21:24
В Днепре ожидается затяжное похолодание: синоптики назвали дату

В Днепре прогнозируется затяжное похолодание.

Порубили пополам: в городе на Днепропетровщине неизвестные кардинально «омолодили» сотни деревьев
Новости Днепра
Вчера 20:05
Порубили пополам: в городе на Днепропетровщине неизвестные кардинально «омолодили» сотни деревьев

На Днепропетровщине неизвестные изрубили деревья, оставив от них только ствол.

Принуждали предпринимателя платить дань: в Днепре разоблачили группу вымогателей
Новости Днепра
Вчера 19:25
Принуждали предпринимателя платить дань: в Днепре разоблачили группу вымогателей

СБУ задержала в Днепре рэкетиров, которые похищали людей и выбивали…

Последние новости

Погода на 6 марта: в Днепре будет облачно
Погода на 6 марта: в Днепре будет облачно

Хорошего дня, друзья!

Сегодня 06:15
5
просмотров
Летят в Днепр и область каждый день: Игнат объяснил, зачем РФ применяет ракеты «поштучно»
Летят в Днепр и область каждый день: Игнат объяснил, зачем РФ применяет ракеты «поштучно»

Игнат объяснил, зачем РФ запускает ракеты "поштучно", а не устраивает массированные удары.

Вчера 21:57
3
просмотров
В Днепре ожидается затяжное похолодание: синоптики назвали дату
В Днепре ожидается затяжное похолодание: синоптики назвали дату

В Днепре прогнозируется затяжное похолодание.

Вчера 21:24
7
просмотров
«Снился родным и просил забрать его домой»: в Марганце похоронят воина, погибшего еще осенью 2022
«Снился родным и просил забрать его домой»: в Марганце похоронят воина, погибшего еще осенью 2022

В Днепропетровской области простятся с военным, который более полутора лет считался без вести пропавшим.

Вчера 20:41
4
просмотров
Порубили пополам: в городе на Днепропетровщине неизвестные кардинально «омолодили» сотни деревьев
Порубили пополам: в городе на Днепропетровщине неизвестные кардинально «омолодили» сотни деревьев

На Днепропетровщине неизвестные изрубили деревья, оставив от них только ствол.

Вчера 20:05
5
просмотров
Принуждали предпринимателя платить дань: в Днепре разоблачили группу вымогателей
Принуждали предпринимателя платить дань: в Днепре разоблачили группу вымогателей

СБУ задержала в Днепре рэкетиров, которые похищали людей и выбивали из них деньги

Вчера 19:25
2
просмотров
Будут судить жителя Пятихаток, который изнасиловал и убил одиннадцатиклассницу
Будут судить жителя Пятихаток, который изнасиловал и убил одиннадцатиклассницу

Судят убийцу одиннадцатиклассницы Лизы, которую нашли мертвой в сентябре 2023 года.

Вчера 18:38
2
просмотров
В Днепре из-за ДТП заблокировано движение 12 троллейбуса
В Днепре из-за ДТП заблокировано движение 12 троллейбуса

В Днепре из-за ДТП не ходит 12 троллейбус.

Вчера 18:00
5
просмотров
Facebook, Instagram и YouTube «легли»: сбои в работе фиксируют в Украине и Мире
Facebook, Instagram и YouTube «легли»: сбои в работе фиксируют в Украине и Мире

Масштабный сбой произошел около 17 часов по Киеву.

Вчера 17:53
3
просмотров
Как в Днепре получить пособие на погребение в 2024 году: куда обращаться и какие документы нужны
Как в Днепре получить пособие на погребение в 2024 году: куда обращаться и какие документы нужны

Пособие на погребение выплачивает Пенсионный фонд Украины. В зависимости от того, умер пенсионер, работающий или безработный суммы выплаты могут разниться.

Вчера 17:24
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх