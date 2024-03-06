Заряджайте гаджети: сьогодні у Дніпрі надовго вимкнуть світло (АДРЕСИ)

Світла не буде приблизно з 9:00 до 17:00!

Сьогодні, 6 березня, у Дніпрі будуть вимикати світло деяким мешканцям.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, приблизно з 9:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Академіка Янгеля: 1, 3, 5;

вул. Новокримська: 1-Д, 2-Б, 3-А, 4, 4-А, 5;

вул. Незалежності (Титова): 13, 13-Б,17-А;

вул. Фабрично-Заводська: 20.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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