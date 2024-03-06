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Обстріл ТЦ у Нікополі: в ОВА повідомили деталі

Сьогодні 18:35
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У Нікополі через артобстріл загорівся великий магазин.

Новости Днепра про Обстріл ТЦ у Нікополі: в ОВА повідомили деталі

Через ворожий артобстріл зайнявся великий магазин, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак. Вогонь охопив 4 тис кВ м. На щастя, без жертв.

Окрім цього удару, агресор цілив по райцентру ще двічі за день. Не тільки з важкої артилерії, а й дроном-камікадзе. Постраждала літня жінка. Оговтуватиметься вдома. Горів житловий будинок, полум’я рятувальники вгамували. Пошкоджені 6 приватних осель, 3 господарські споруди, авто і лінія електропередач.

Безпілотник російська армія спрямувала і на Марганецьку громаду. Люди вціліли.

Місцеві жителі повідомили Суспільному, що російські війська вдарили по складу з фарбою, який розташований поряд з торговельний центром. Зі складу вогонь перекинувся й на сам торговельний центр.

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Новости Днепра про Обстріл ТЦ у Нікополі: в ОВА повідомили деталіУкраїнська

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