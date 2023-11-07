В Новомосковске откроют избирательные участки

Жители Новомосковска выбирают новое название для города.

Украину охватила предвыборная лихорадка. Несколько недель ходили слухи, что в 2024 году состоятся парламентские и президентские выборы. Впрочем, во вчерашнем обращении президент Владимир Зеленский заверил, что во время войны гонки между политиками «не ко времени», поэтому их перенесли на времена, когда российско-украинский конфликт окончательно завершится.

Однако в Новомосковске пройдут актуальные выборы. Новомосковцы выбирают новое название для города. Онлайн-голосование началось в прошлую пятницу, а вот с завтрашнего дня, 8 ноября, начнут работать точки голосования за новое название города.

Вот их список:

Гимназия №1;

Гимназия №2;

Гимназия №3;

Гимназия №4;

Гимназия №5;

Лицей №6;

Гимназия №7;

Гимназия №12;

Гимназия №13;

Гимназия №14;

Гимназия №15;

Гимназия №16;

Гимназия №17;

Лицей №18;

Литей «Самара»

ДК «Металлург»;

БК им.О.Гончара.

Проголосовать можно и дистанционно, на сайте e-dem: https://consult.e-dem.ua/polls/1782

ТУТ мы рассказывали, как это сделать. Днепряне своим друзьям из Новомосковска помочь не смогут.

Срок голосования – до 3 декабря. К выбору допускаются жители общества, которым исполнилось 16 лет.

Напомним, выбирают из трех вариантов:

Новосамарск

Самар

Новоселица

На фото жители Новомосковска на встрече с мэром Сергеем Резником, но по другому вопросу

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