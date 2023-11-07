В Новомосковске откроют избирательные участки

Украину охватила предвыборная лихорадка. Несколько недель ходили слухи, что в 2024 году состоятся парламентские и президентские выборы. Впрочем, во вчерашнем обращении президент Владимир Зеленский заверил, что во время войны гонки между политиками «не ко времени», поэтому их перенесли на времена, когда российско-украинский конфликт окончательно завершится.
Однако в Новомосковске пройдут актуальные выборы. Новомосковцы выбирают новое название для города. Онлайн-голосование началось в прошлую пятницу, а вот с завтрашнего дня, 8 ноября, начнут работать точки голосования за новое название города.
Вот их список:
Гимназия №1;
Гимназия №2;
Гимназия №3;
Гимназия №4;
Гимназия №5;
Лицей №6;
Гимназия №7;
Гимназия №12;
Гимназия №13;
Гимназия №14;
Гимназия №15;
Гимназия №16;
Гимназия №17;
Лицей №18;
Литей «Самара»
ДК «Металлург»;
БК им.О.Гончара.
Проголосовать можно и дистанционно, на сайте e-dem: https://consult.e-dem.ua/polls/1782
ТУТ мы рассказывали, как это сделать. Днепряне своим друзьям из Новомосковска помочь не смогут.
Срок голосования – до 3 декабря. К выбору допускаются жители общества, которым исполнилось 16 лет.
Напомним, выбирают из трех вариантов:
На фото жители Новомосковска на встрече с мэром Сергеем Резником, но по другому вопросу
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