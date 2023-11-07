Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В центре Днепра появилось необычное дерево с алыми лентами: что это означает

В центре Днепра появилось необычное дерево с алыми лентами: что это означает

Сегодня 14:57
просмотров

В центре Днепра возле одного из азиатских ресторанов появилась необычная инсталляция: дерево, украшенное алыми лентами.

Новости Днепра про В центре Днепра появилось необычное дерево с алыми лентами: что это означает

Что она значит и почему оказалась в центре города узнали журналисты dnepr.info.

Инсталляция создана в рамках благотворительного проекта «Нам тут жити». Возле ресторана установили азийское дерево, которое является символом стойкости и нерушимости, как и наши военные на фронте, отражающие атаки врага и защищающие нашу территорию. На ветках дерева висят «ленты желаний».

Новости Днепра про В центре Днепра появилось необычное дерево с алыми лентами: что это означает

Согласно восточной традиции, чтобы звезды исполнили любое ваше желание, нужно написать его на бумажной ленте и повесить ее на дерево.

Новости Днепра про В центре Днепра появилось необычное дерево с алыми лентами: что это означает

Инсталляция состоит из двух частей: первая находится на улице, а вторая – в самом заведении. Как отметили в ресторане, сеть объявила сбор на 250 тыс грн для наших военным и с помощью инсталляции хочет привлечь внимание к акции и к самому заведению, ведь каждый посетитель может присоединиться к благотворительной инициативе.

Новости Днепра про В центре Днепра появилось необычное дерево с алыми лентами: что это означает

 

Читайте также:

Новости Днепра про В центре Днепра появилось необычное дерево с алыми лентами: что это означаетУкраїнська Новости Днепра про В центре Днепра появилось необычное дерево с алыми лентами: что это означаетРусский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В сети показали, как раньше выглядели троллейбусы, которые курсировали по улицам Днепра (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 14:54
В сети показали, как раньше выглядели троллейбусы, которые курсировали по улицам Днепра (ФОТО)

Сегодня, 7 ноября, днепровскому троллейбусному движению исполнилось 76 лет.

В сети показали самый популярный фотосалон Днепра: как он выглядел (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 14:43
В сети показали самый популярный фотосалон Днепра: как он выглядел (ФОТО)

В социальной сети жители Днепра вспомнили о самом популярном фотосалоне…

Гостей встречает стоя: в Днепре отмечает 100-летний юбилей настоящий полковник
Новости Днепра
Сегодня 13:31
Гостей встречает стоя: в Днепре отмечает 100-летний юбилей настоящий полковник

Юбиляра поздравил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Сколько можно заработать на старых игрушка в Днепре: продают пупсов, киндеры, наборы «Хеппи-Мил» и старого Карлсона
Новости Днепра
Сегодня 13:07
Сколько можно заработать на старых игрушка в Днепре: продают пупсов, киндеры, наборы «Хеппи-Мил» и старого Карлсона

Найдя старые игрушки на антресолях или в самом дальнем углу…

Последние новости

В Днепре на проспекте Александра Поля обнаружили труп: что говорят в полиции
В Днепре на проспекте Александра Поля обнаружили труп: что говорят в полиции

Личность погибшего установили.

Сегодня 15:18
1
просмотров
В сети показали, как раньше выглядели троллейбусы, которые курсировали по улицам Днепра (ФОТО)
В сети показали, как раньше выглядели троллейбусы, которые курсировали по улицам Днепра (ФОТО)

Сегодня, 7 ноября, днепровскому троллейбусному движению исполнилось 76 лет.

Сегодня 14:54
4
просмотров
В сети показали самый популярный фотосалон Днепра: как он выглядел (ФОТО)
В сети показали самый популярный фотосалон Днепра: как он выглядел (ФОТО)

В социальной сети жители Днепра вспомнили о самом популярном фотосалоне города. Назывался он «Силуэт» и находился на центральном проспекте города.

Сегодня 14:43
3
просмотров
Вызывает беспокойство: в Павлограде зафиксировали случай семейного заболевания гепатитом А
Вызывает беспокойство: в Павлограде зафиксировали случай семейного заболевания гепатитом А

В Павлограде зафиксировали случай заболевания Гепатитом А.

Сегодня 14:00
2
просмотров
Гостей встречает стоя: в Днепре отмечает 100-летний юбилей настоящий полковник
Гостей встречает стоя: в Днепре отмечает 100-летний юбилей настоящий полковник

Юбиляра поздравил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Сегодня 13:31
6
просмотров
Дорофеева попала в скандал из-за сорванного концерта в Кривом Роге, где люди ее ждали два часа
Дорофеева попала в скандал из-за сорванного концерта в Кривом Роге, где люди ее ждали два часа

Певица столкнулась с волной хейта.

Сегодня 13:29
4
просмотров
Сколько можно заработать на старых игрушка в Днепре: продают пупсов, киндеры, наборы «Хеппи-Мил» и старого Карлсона
Сколько можно заработать на старых игрушка в Днепре: продают пупсов, киндеры, наборы «Хеппи-Мил» и старого Карлсона

Найдя старые игрушки на антресолях или в самом дальнем углу шкафа не спешите их выкидывать. На том, что собирали или чем игрались десятки лет назад можно заработать. Сумма зависит от состояния игрушки, ее возраста и популярности в былое время.

Сегодня 13:07
3
просмотров
«Все кто пытается расколоть общество — работают на Россию»: Лукашук о Фарион, наехавшей на русскоязычных военных
«Все кто пытается расколоть общество — работают на Россию»: Лукашук о Фарион, наехавшей на русскоязычных военных

Скандал с Ириной Фарион не утихает.

Сегодня 12:13
1
просмотров
В Днепре спасают 16-летнего парня, в руках которого взорвался советский противогаз
В Днепре спасают 16-летнего парня, в руках которого взорвался советский противогаз

В Никополе травмировался подросток, пытавшийся открыть старый противогаз.

Сегодня 11:24
7
просмотров
Остановка Никопольского завода ферросплавов: на предприятии разъяснили ситуацию
Остановка Никопольского завода ферросплавов: на предприятии разъяснили ситуацию

На Никопольщине приостанавливает работу еще одно важное предприятие.

Сегодня 10:28
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх