В центре Днепра появилось необычное дерево с алыми лентами: что это означает

Что она значит и почему оказалась в центре города узнали журналисты dnepr.info.
Инсталляция создана в рамках благотворительного проекта «Нам тут жити». Возле ресторана установили азийское дерево, которое является символом стойкости и нерушимости, как и наши военные на фронте, отражающие атаки врага и защищающие нашу территорию. На ветках дерева висят «ленты желаний».
Согласно восточной традиции, чтобы звезды исполнили любое ваше желание, нужно написать его на бумажной ленте и повесить ее на дерево.
Инсталляция состоит из двух частей: первая находится на улице, а вторая – в самом заведении. Как отметили в ресторане, сеть объявила сбор на 250 тыс грн для наших военным и с помощью инсталляции хочет привлечь внимание к акции и к самому заведению, ведь каждый посетитель может присоединиться к благотворительной инициативе.
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