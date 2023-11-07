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У Новомосковську відкриють виборчі дільниці

Сьогодні 18:40
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Мешканці Новомосковська обирають нову назву для міста.

Новости Днепра про У Новомосковську відкриють виборчі дільниці

Україну охопила передвиборча лихоманка. Декілька тижнів ходили чутки, що у 2025 таки відбудуться парламентські та президентські вибори. Втім, у вчорашньому зверненні президент Володимир Зеленський запевнив, що під час війни перегони між політиками “не на часі”, тож їх перенесли на часи, коли російсько-український конфлікт остаточно завершиться. 

Проте в Новомосковську пройдуть вибори, які на часі. Новомосковці обирають нову назву для міста. Онлайн-голосування почалося минулої п’ятниці, а ось відзавтра, 8 листопада, почнуть працювати точки голосування за нову назву міста.

Ось їх перелік:

  • Гімназія №1;
  • Гімназія №2;
  • Гімназія №3;
  • Гімназія №4;
  • Гімназія №5;
  • Ліцей №6;
  • Гімназія №7;
  • Гімназія №12;
  • Гімназія №13;
  • Гімназія №14;
  • Гімназія №15;
  • Гімназія №16;
  • Гімназія №17;
  • Ліцей №18;
  • Ліцей «Самара»
  • ПК «Металург»;
  • БК ім.О.Гончара.

Проголосувати можна і дистанційно, на сайті e-dem: https://consult.e-dem.ua/polls/1782 

ТУТ ми розповідали, як це зробити. Дніпряни своїм друзям з Новомосковська допомогти не зможуть.

Термін голосування – до 3 грудня. До вибору допускаються мешканці громади, яким виповнилося 16 років.

Нагадаємо, вибирають з трьох варіантів:

  • Новосамарськ
  • Самар
  • Новоселиця

На фото мешканці Новомосковська на зустрічі з міським головою Сергієм Рєзніком, але з іншого питання.

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