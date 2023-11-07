У Новомосковську відкриють виборчі дільниці

Мешканці Новомосковська обирають нову назву для міста.

Україну охопила передвиборча лихоманка. Декілька тижнів ходили чутки, що у 2025 таки відбудуться парламентські та президентські вибори. Втім, у вчорашньому зверненні президент Володимир Зеленський запевнив, що під час війни перегони між політиками “не на часі”, тож їх перенесли на часи, коли російсько-український конфлікт остаточно завершиться.

Проте в Новомосковську пройдуть вибори, які на часі. Новомосковці обирають нову назву для міста. Онлайн-голосування почалося минулої п’ятниці, а ось відзавтра, 8 листопада, почнуть працювати точки голосування за нову назву міста.

Ось їх перелік:

Гімназія №1;

Гімназія №2;

Гімназія №3;

Гімназія №4;

Гімназія №5;

Ліцей №6;

Гімназія №7;

Гімназія №12;

Гімназія №13;

Гімназія №14;

Гімназія №15;

Гімназія №16;

Гімназія №17;

Ліцей №18;

Ліцей «Самара»

ПК «Металург»;

БК ім.О.Гончара.

Проголосувати можна і дистанційно, на сайті e-dem: https://consult.e-dem.ua/polls/1782

ТУТ ми розповідали, як це зробити. Дніпряни своїм друзям з Новомосковська допомогти не зможуть.

Термін голосування – до 3 грудня. До вибору допускаються мешканці громади, яким виповнилося 16 років.

Нагадаємо, вибирають з трьох варіантів:

Новосамарськ

Самар

Новоселиця

На фото мешканці Новомосковська на зустрічі з міським головою Сергієм Рєзніком, але з іншого питання.

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