У Новомосковську відкриють виборчі дільниці

Україну охопила передвиборча лихоманка. Декілька тижнів ходили чутки, що у 2025 таки відбудуться парламентські та президентські вибори. Втім, у вчорашньому зверненні президент Володимир Зеленський запевнив, що під час війни перегони між політиками “не на часі”, тож їх перенесли на часи, коли російсько-український конфлікт остаточно завершиться.
Проте в Новомосковську пройдуть вибори, які на часі. Новомосковці обирають нову назву для міста. Онлайн-голосування почалося минулої п’ятниці, а ось відзавтра, 8 листопада, почнуть працювати точки голосування за нову назву міста.
Ось їх перелік:
Проголосувати можна і дистанційно, на сайті e-dem: https://consult.e-dem.ua/polls/1782
ТУТ ми розповідали, як це зробити. Дніпряни своїм друзям з Новомосковська допомогти не зможуть.
Термін голосування – до 3 грудня. До вибору допускаються мешканці громади, яким виповнилося 16 років.
Нагадаємо, вибирають з трьох варіантів:
На фото мешканці Новомосковська на зустрічі з міським головою Сергієм Рєзніком, але з іншого питання.
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