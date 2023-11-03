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  • У Новомосковську розпочали голосування за нову назву міста: з чого вибирають

У Новомосковську розпочали голосування за нову назву міста: з чого вибирають

Сьогодні 14:59
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У Новомосковську розпочалося голосування за нову назву міста.

Новости Днепра про У Новомосковську розпочали голосування за нову назву міста: з чого вибирають

Про це повідомив міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік. 

За його словами це історичний момент. Вибрати можна одну із трьох назв, які визначили у міськраді після тривалих обговорень:

  • Новосамарськ
  • Самар
  • Новоселиця

Проголосувати можна онлайн уже зараз або офлайн у понеділок. 

Голосування онлайн пройде через платформу e-dem https://consult.e-dem.ua/polls/1782. 
 
Для того, щоб проголосувати треба зареєструватися на сайті. Вам запропонують пройти верифікацію через електронний підпис чи BankID, якщо ви маєте карту в одному із банків. Потім треба зазначити місце реєстрації. Зауважимо, що віддати свій голос зможуть тільки люди, які мають “прописку” в Новомосковській громаді. Дніпряни допомогти сусідам не зможуть. 
 
Це офіційна платформа, тож боятися не варто.
 
Для тих, у кого немає рахунку в банку, можна проголосувати шляхом заповнення бюлетня на одній з точок голосування. Точки будуть розміщені в приміщеннях міських шкіл, а також у ПК “Металургів” та БК ім. Олеся Гончара. Остаточний перелік адрес та порядок їх роботи опублікують у понеділок.
 
 

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Новости Днепра про У Новомосковську розпочали голосування за нову назву міста: з чого вибираютьУкраїнська

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