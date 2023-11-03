У Новомосковську розпочали голосування за нову назву міста: з чого вибирають

Для того, щоб проголосувати треба зареєструватися на сайті. Вам запропонують пройти верифікацію через електронний підпис чи BankID, якщо ви маєте карту в одному із банків. Потім треба зазначити місце реєстрації. Зауважимо, що віддати свій голос зможуть тільки люди, які мають “прописку” в Новомосковській громаді. Дніпряни допомогти сусідам не зможуть.
Це офіційна платформа, тож боятися не варто.
Для тих, у кого немає рахунку в банку, можна проголосувати шляхом заповнення бюлетня на одній з точок голосування. Точки будуть розміщені в приміщеннях міських шкіл, а також у ПК “Металургів” та БК ім. Олеся Гончара. Остаточний перелік адрес та порядок їх роботи опублікують у понеділок.
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