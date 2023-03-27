В МИД Китая отреагировали на планы РФ разместить ядерное оружие в Беларуси

Представитель китайского МИД Мао Нин отреагировала на субботнее заявление Владимира Путина о том, что РФ разместит на территории Беларуси ядерное оружие. Она отметила, что в январе 2022 года лидеры государств, в которых есть ядерка, выступили с общим заявлением о том, что ядерную войну невозможно выиграть.
Следует избегать войн между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижать стратегические риски, — сказала Мао Нин.
Впрочем, нельзя сказать, что Китай осудил именно РФ, скорее всего, это снова было «нейтральное» заявление.
Напомним, в субботу российский президент сообщил, что РФ намерена разместить на территории Беларуси ядерное оружие. Таким образом, Владимир Путин вроде бы ответил на решение Великобритании передать боеприпасы с обедненным ураном (на самом деле не имеющим никакого отношения к ядерному оружию).
Отметим, что это продолжение ядерного шантажа со стороны РФ.
Известно, что строительство хранилища для тактического ядерного оружия планируется завершить 1 июля. Ранее Белоруссии дали самолеты, которые могут нести заряды ядерного оружия, а также ракетный комплекс «Искандер».
В то же время в США пока не видят признаков того, что РФ действительно готовится передать такое оружие. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США в Белом доме Джон Кирби сообщил, что за этой ситуацией внимательно следят и если такие попытки действительно будут, то в США это узнают обязательно.
В ЕС тоже ответили на это заявление, заверив, что если ядерку разместят в Беларуси, то будут последствия для РФ.
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Таким образом, ядерный шантаж продолжается.
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